Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mensen praten altijd over Google en andere bedrijven die Apple kopiëren. Maar hoe zit het met Apple die ze kopieert?

Het is zeer waarschijnlijk dat het in Cupertino gevestigde bedrijf een Google One-achtige bundel zal aankondigen. Hoewel het maandelijkse abonnementsplan van Google cloudopslag, back-ups en promoties omvat, zal Apple naar verluidt zijn premium abonnementsservices, zoals Apple Music en Apple Arcade, met korting aanbieden. Dit is wat u moet weten.

Apple zal naar verwachting dit najaar een nieuwe abonnementsservicebundel lanceren, genaamd "Apple One, volgens een nieuw rapport van Mark Gurman van Bloomberg . Hiermee kun je je abonneren op verschillende digitale services van Apple tegen een lagere maandelijkse prijs dan wanneer je individueel geabonneerd zou zijn. Gurman zei dat er verschillende Apple One-abonnementslagen zullen zijn.

Een basispakket zal naar verwachting alleen Apple Music en Apple TV + bevatten, hoewel duurdere niveaus Apple Arcade, Apple News + en zelfs iCloud-opslag zullen toevoegen. De bundelniveaus zullen naar verwachting abonnees ongeveer $ 2 tot $ 5 per maand besparen, afhankelijk van de specifieke gekozen bundel. Exacte prijsinformatie moet echter nog uitlekken.

Er is op dit moment weinig bekend, aangezien Apple Apple One nog niet officieel heeft aangekondigd, maar 9to5Mac doorzocht de Apple Music-app voor Android APK en vond codereeksen die verwijzen naar zowel Apple One als abonnementsbundel en details over hoe beheer of verleng uw Apple One-abonnement. Er staat dat gebruikers hun bundel niet kunnen beheren vanuit de Apple Music-app. In plaats daarvan lijkt het erop dat u hiervoor een iOS-, macOS- of tvOS-apparaat moet gebruiken.

Dat gezegd hebbende, wordt van Apple One verwacht dat het het Family Sharing-systeem ondersteunt, zodat maximaal zes mensen toegang hebben tot dezelfde set services voor een maandelijkse prijs. Momenteel wordt algemeen aangenomen dat Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + en zelfs iCloud-opslag zijn opgenomen in verschillende niveaus van de Apple One-bundel. Het gerucht gaat ook dat Apple een nieuwe abonnementsservice ontwikkelt voor fitnesslessen, toegankelijk via een app voor de ‌iPhone‌, iPad en ‌Apple TV‌.

De fitnessabonnementsservice, momenteel codenaam Seymour, is ingesteld op rivaliserende virtuele klassen die worden aangeboden door Nike en zal worden aangeboden in het hogere Apple One-niveau. In maart ontdekte MacRumors deze fitness-app verborgen in iOS 14-code. Gurman heeft ook het bestaan van Seymour bevestigd. Het kan Fit of Fitness worden genoemd wanneer het wordt vrijgegeven en biedt een breed scala aan soorten activiteiten, waaronder hardlopen, fietsen, roeien, stretchen, dansen, enz.

Apple houdt een evenement van 15 september dat mogelijk alleen gericht is op de iPad en Apple Watch. Als dat het geval is, zou Apple One een apart herfstevenement kunnen lanceren.

Een bètaversie van Apple Music voor Android heeft een code die vermeldt dat Apple een bundel aan het voorbereiden is, aldus 9to5Google. De naam Apple One werd specifiek opgemerkt, net als "abonnementsbundel" en tekst over hoe je een Apple One-abonnement kunt beheren vanaf een iPhone, iPad, Mac of Apple TV.

Apple lijkt een pakket services klaar te maken, mogelijk Apple One genaamd, en wordt in oktober gelanceerd naast de volgende generatie iPhone 12. De verhuizing gaat al lang de ronde en lijkt te zijn gemodelleerd naar de zeer succesvolle Amazon Prime, hoewel het geen grote sprong is om zie dat.

Geschreven door Maggie Tillman.