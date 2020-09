Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een bètaversie van Apple Music voor Android heeft een code die vermeldt dat Apple een bundel aan het voorbereiden is, aldus 9to5Google . De naam Apple One werd specifiek opgemerkt, net als "abonnementsbundel" en tekst over hoe je een Apple One-abonnement kunt beheren vanaf een iPhone, iPad, Mac of Apple TV.

9to5Google moest de Apple Music APK doorzoeken om ze te herkennen. Onthoud dat Bloomberg vorige maand beweerde dat Apple van plan is een bundel met korting aan te kondigen voor sommige van zijn abonnementsdiensten. Het bedrijf zal naar verluidt binnenkort de bundel met verschillende prijsniveaus aankondigen. Het combineert Apple Music en Apple TV Plus in een laag niveau, maar het biedt ook services zoals Apple Arcade, Apple News Plus en meer iCloud-opslag in duurdere maandelijkse niveaus.

Van Apple One wordt verwacht dat het ook met gezinnen werkt, omdat het Apples Family Sharing-functie ondersteunt, waardoor meerdere mensen de services kunnen delen

Bloomberg zei dat Apple de bundel intern Apple One noemt, dus de nieuwe code in de Apple Music-bèta is meer bewijs. Het zal interessant zijn om te zien of Apple inderdaad bij die naam blijft, aangezien Google ook een maandelijks abonnement heeft genaamd Google One dat cloudopslag, back-ups en promos omvat.

Apple zal Apple One waarschijnlijk ergens de komende maand aankondigen, misschien tijdens een evenement van 15 september 2020 of een later evenement voor de iPhone 12.

Geschreven door Maggie Tillman.