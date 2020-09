Apple brengt aanbiedingscodes voor App Store-abonnementen met iOS 14

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Later in het jaar, na de lancering van iOS 14 en iPad OS 14, zal Apple ontwikkelaars toestaan om abonneecodes in hun apps te verspreiden.

Dat betekent dat als voor een bepaalde app een abonnement beschikbaar is, de ontwikkelaar een tijdelijke gratis proefperiode / proefperiode met korting kan aanbieden via een aanbiedingscode om nieuwe abonnees aan te trekken of om eerdere abonnees weer te verleiden.

Elke code is uniek en alfanumeriek en kan digitaal of zelfs offline worden gegenereerd en fysiek worden uitgedeeld op verschillende evenementen of naast producten. Dat betekent in wezen dat ontwikkelaars niet beperkt zijn in de manier waarop ze de code uitdelen en dat er veel mogelijkheden zijn om ze te gebruiken.

Vanuit het oogpunt van de klant worden ze ingewisseld via de App Store met behulp van een URL voor eenmalig gebruik, of het kan een knop / optie in de app zelf zijn.

Er zullen verschillende opties beschikbaar zijn voor ontwikkelaars die kunnen worden doorgegeven aan potentiële abonnees. Ontwikkelaars kunnen een gratis abonnement voor een beperkte tijd doorgeven, of een proefperiode om te betalen per gebruik aanbieden die ongeveer £ 1,99 per maand kan bedragen voor een beperkte tijd, met een volledig geprijsd abonnement dat later van kracht wordt.

Het derde type aanbieding maakt een aanbieding Vooraf betalen mogelijk, waarbij de gebruiker één keer betaalt voor een bepaalde duur. U kunt bijvoorbeeld £ 4,99 vooraf betalen en toegang krijgen tot zes maanden service.

Apple heeft geen specifieke datum gegeven voor wanneer de nieuwe aanbiedingscodes zullen verschijnen, maar het zal ergens zijn nadat iOS 14 voor het publiek is vrijgegeven, wat op een bepaald moment in de komende paar maanden werd verwacht.

Geschreven door Cam Bunton.