Apps op uw Mac verwijderen

(Pocket-lint) - Het is gemakkelijk om apps op je Mac te installeren vanaf internet of een schijf, maar wat als je geen app meer wilt? Dat is ook eenvoudig: verwijder het.

Als u een app verwijdert, wordt deze in feite van de harde schijf van uw Mac verwijderd, waardoor de opslagruimte die deze ooit heeft gebruikt, wordt vrijgemaakt voor andere items die u mogelijk wilt installeren of uitvoeren. Houd er rekening mee dat als u een Mac-app verwijdert, geen abonnement wordt opgezegd dat u mogelijk met die app hebt gekocht, dus u moet dat apart doen.

Hier leest u hoe u Mac-apps snel kunt verwijderen, inclusief hoe u apps kunt verwijderen met LaunchPad of Finder.

Klik op je Mac op het Finder-pictogram in het Dock en klik vervolgens op Toepassingen in de Finder-zijbalk. Als de app zich in een map bevindt, open je de map van de app om een Uninstaller te zoeken. Als u een ander app-pictogram met de naam Uninstall of Uninstaller ziet, dubbelklikt u erop en volgt u de instructies op het scherm. Als een app zich niet in een map bevindt of geen verwijderprogramma heeft, sleept u het pictogram van de app van de map Toepassingen naar het prullenbakpictogram aan het einde van uw Dock.

Maak nu de prullenbak leeg (klik met de rechtermuisknop op de prullenbak en selecteer Prullenbak legen). Met deze laatste actie wordt de app permanent van je Mac verwijderd. Als u bestanden heeft die u met de app heeft gemaakt, kunt u deze mogelijk niet meer openen, tenzij u de verwijderde app opnieuw installeert.

Opmerking: als u besluit dat u de app wilt behouden voordat u de prullenbak leegt, selecteert u de app in de prullenbak en kiest u vervolgens Bestand> Terugzetten.

Met de Launchpad- tool kunt u uw Mac-apps openen, ordenen en verwijderen.

Open Launchpad. Klik op het raketpictogram in het Dock. Als u de app niet in Launchpad ziet, typt u de naam in het zoekveld. Houd de Option-toets ingedrukt of klik op een app en houd deze ingedrukt totdat de apps schudden. Klik op de X-knop naast de app die u wilt verwijderen Klik op Verwijderen om te bevestigen. De app wordt onmiddellijk verwijderd.

Apps die geen X weergeven, zijn niet afkomstig uit de Apple App Store of zijn vereist voor uw Mac en kunnen niet worden verwijderd. Als u een app moet verwijderen die niet uit de Apple App Store komt, gebruikt u de onderstaande Finder-methode.

Met de Finder-tool kunt u al uw documenten, media, mappen en andere bestanden vinden en ordenen. Het is het eerste dat je ziet wanneer je Mac opstart, en het is altijd beschikbaar als je andere apps gebruikt. U kunt Finder gebruiken om de app te zoeken die u wilt verwijderen (de meeste apps bevinden zich in uw map Toepassingen, die u kunt openen door op Toepassingen te klikken in de zijbalk van een Finder-venster).

Zodra u de app in Finder hebt gevonden, selecteert u deze en sleept u de app naar de prullenbak. Of selecteer de app in Finder en kies Archief> Verplaats naar prullenbak. Als u zich moet aanmelden, voert u de naam en het wachtwoord van een beheerdersaccount in. Kies tot slot Finder> Prullenbak legen om de app echt te verwijderen.

