Waar is Find My Friends gebleven en hoe volg ik mijn vrienden?

(Pocket-lint) - De software-updates van Apple brengen verschillende nieuwe functies met zich mee, maar er is één verandering waarvan je je misschien niet realiseerde dat deze zou plaatsvinden totdat je niet langer kon vinden wat je zocht: Find My Friends verdween met iOS 13 in 2019.

Als je de Zoek mijn vrienden-app hebt gebruikt en je apparaat hebt bijgewerkt, heb je gemerkt dat het oranje pictogram met de twee mensen naast elkaar van je startscherm is verdwenen.

Dit is wat er is gebeurd en waarmee Find My Friends is vervangen.

De Find My Friends-app en de Find My iPhone-app zijn gecombineerd in de release van iOS 13 in 2019. Beide bevinden zich nu in een app genaamd Find My.

De Zoek mijn-app heeft een grijze achtergrond met een groene cirkel en de blauwe locatiecirkel in het midden. Het neemt niet automatisch de plaats in van de Find My Friends-app op je startscherm, daarom vroeg je je misschien af waar het terechtkwam.

Als je de Zoek mijn-app niet kunt vinden, veeg je van links naar rechts vanaf je startscherm en gebruik je de zoekbalk boven aan je scherm. Of je kunt Siri vragen om het voor je te openen.

Alle vrienden met wie u uw locatie al hebt gedeeld, en vice versa, kunnen nog steeds worden gevolgd in de nieuwste software via de Zoek mijn-app.

Open de Zoek mijn-app en je ziet drie tabbladen onder aan je scherm. Je ziet de twee mensen die oorspronkelijk het Find My Friends-app-logo symboliseerden in de linkerbenedenhoek. Tik op dit tabblad en je zult de lijst vinden van je vrienden en familie waarmee je locatiegegevens hebt gedeeld.

U kunt ook de locatie van een vriend volgen - met wie u locatiegegevens deelt - via Berichten . Open Berichten> Tik op de chat met de vriend die u wilt volgen> Tik op het ronde pictogram boven hun naam bovenaan uw scherm> Tik op Info> Een kaart van hun locatie verschijnt bovenaan.

Omdat de Zoek mijn-app zowel de Zoek mijn iPhone-app als Zoek mijn vrienden bevat, moet je de Zoek mijn-app openen om een zoekgeraakt Apple-apparaat te volgen, of dat nu je AirPods of je Apple Watch is .

We zijn in meer detail ingegaan op het volgen van een verloren iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods of Mac in onze aparte functie , maar in een notendop: je moet naar het tabblad Apparaten gaan onder aan de Zoek mijn app om alle Apple-apparaten te zien die zijn verbonden met uw Apple ID.

Geschreven door Britta O'Boyle.