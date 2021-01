Begeleide toegang kindermodus op iPhone en iPad: wat is het en hoe gebruik je het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de functie Begeleide toegang van Apple kunt u uw iPhone of iPad in één app vergrendelen en bepalen welke functies beschikbaar zijn voor elke specifieke app.

Indien ingeschakeld, kunnen hardwareknoppen worden uitgeschakeld, evenals het touchscreen, waardoor het een bijzonder handige functie is voor degenen die hun apparaat af en toe aan een kind geven, omdat ze hierdoor geen toegang meer hebben tot andere apps en instellingen tijdens het spelen of kijken.

Deze functie legt uit hoe u Begeleide toegang kunt in- en uitschakelen, en hoe u deze kunt gebruiken, wat de verschillende bedieningsfuncties zijn en wat ze doen.

Volg de onderstaande stappen op een iPhone , iPad of iPod Touch om Begeleide toegang in te schakelen:

Open instellingen

Tik op Toegankelijkheid

Scrol omlaag naar Begeleide toegang in het gedeelte Algemeen

Schakel Begeleide toegang in

U moet dan de app openen waarvoor u Begeleide toegang wilt inschakelen, zoals Netflix , bijvoorbeeld. Zodra de app is geopend, moet je driemaal op de startknop klikken op Touch ID-telefoons, zoals de iPhone 8 of iPhone SE , of driemaal op de zij-aan / uit-knop op Face ID iPhones, zoals de iPhone 12 klikken of iPhone XR , om begeleide toegang in te schakelen.

Vanaf hier verschijnen een aantal andere beschikbare instellingen wanneer u Begeleide toegang voor elke app voor het eerst gebruikt. U kunt verschillende delen van uw scherm omcirkelen om bijvoorbeeld aanraking uit te schakelen - ze worden grijs weergegeven en u kunt ze kleiner of groter maken.

Als alternatief, als u op Opties in de linkerbenedenhoek tikt, heeft u de mogelijkheid om aanraking volledig uit of in te schakelen, evenals de zijknop of homeknop, volumeknoppen, beweging, toetsenborden en tijdslimieten in- of uitschakelen, onder andere afhankelijk van de app.

Vergeet niet om op de Start-knop in de rechterbovenhoek van uw scherm te tikken om de Guided Access-sessie te starten nadat u uw voorkeursinstellingen hebt geselecteerd en u mogelijk uw iPhone-toegangscode moet invoeren.

U kunt Siri ook vragen om Begeleide toegang in te schakelen, als u Siri heeft ingeschakeld. U moet de app openen waarvoor u Begeleide toegang wilt inschakelen en vervolgens "Hé Siri, schakel Begeleide toegang inschakelen" zeggen.

Om Begeleide toegang uit te schakelen, tik je drie keer op de startknop of de zijknop, afhankelijk van je iPhone-model. U moet dan uw Guided Access-toegangscode invoeren. Het is ook mogelijk om dubbel op de homeknop of zijknop te tikken en Touch ID of Face ID te gebruiken om een Guided Access-sessie te beëindigen - als je deze hebt ingesteld - hieronder meer.

Nadat je je toegangscode hebt ingevoerd of je identiteit hebt bevestigd via Face ID of Touch ID, tik je op de knop Einde in de linkerbovenhoek van je scherm en de sessie met begeleide toegang wordt beëindigd en verleent opnieuw toegang tot je apparaat.

U ziet de knop Opties voor begeleide toegang de eerste keer dat u Begeleide toegang voor elke app gebruikt. Daarna, elke keer dat u Guided Access inschakelt voor die specifieke app, worden de instellingen die u de eerste keer hebt geselecteerd onthouden en automatisch ingeschakeld wanneer u op de knop Start drukt.

Als u de opties voor begeleide toegang voor een bepaalde app wilt wijzigen nadat u ze hebt ingesteld, klikt u driemaal op de startknop op een Touch ID-iPhone of aan / uit-knop op een Face ID-iPhone en voert u uw toegangscode in of dubbelklikt u en bevestigt u uw identiteit met Face ID of Touch ID KAART. De knop Opties verschijnt dan links onderaan uw scherm, zodat u de instellingen kunt wijzigen voor de specifieke app waarin u zich bevindt.

Het instellen van een toegangscode voor begeleide toegang voegt een extra beveiligingslaag toe als het gaat om het beëindigen van een begeleide toegang-sessie. Dit betekent dat een kind niet per ongeluk toegang kan krijgen tot de rest van je apparaat tijdens het spelen met de homeknop of zijknop. Het is onwaarschijnlijk dat ze drie keer snel achter elkaar op de knop zouden drukken, maar het is ook niet onmogelijk.

Een toegangscode voor begeleide toegang instellen:

Open instellingen

Tik op Toegankelijkheid

Scrol omlaag naar Begeleide toegang in het gedeelte Algemeen

Toegangscode-instellingen

Stel een toegangscode voor begeleide toegang in

Voer een toegangscode in

Voer uw toegangscode opnieuw in

In dit gedeelte kunt u ook Face ID of Touch ID inschakelen om een sessie met begeleide toegang te beëindigen door tweemaal op de startknop of de aan / uit-knop te tikken. U vindt de optie Face ID of Touch ID onder de Toegangscode voor begeleide toegang instellen. Schakel het in om Face ID of Touch ID te gebruiken.

Sleep / Wake-knop

Volumeknoppen

Beweging

Toetsenborden

Raak aan

Woordenboek opzoeken

Tijdslimiet

Afhankelijk van de app waarvoor u Begeleide toegang wilt inschakelen, hangt af van de opties die u krijgt. Woordenboek opzoeken wordt bijvoorbeeld niet weergegeven in de opties voor begeleide toegang op Netflix, maar wel in Safari.

Als u de Sleep / Wake-knop uitschakelt, wordt de Sleep / Wake-knop op uw apparaat uitgeschakeld.

Als u de volumeknoppen uitschakelt, worden de volumeknoppen uitgeschakeld.

Als u Beweging uitschakelt, wordt beperkt hoe uw apparaat op beweging reageert. Het reageert bijvoorbeeld niet op schudden en het roteert niet.

Als u Toetsenborden uitschakelt, wordt het toetsenbord niet meer weergegeven.

Als u Touch uitschakelt, reageert het scherm van uw apparaat niet meer op aanraking. Dit is vooral handig voor apps als Netflix als je je kind bijvoorbeeld toestaat je apparaat te gebruiken om iets te kijken.

Door op zoeken in woordenboek in te schakelen, kan de gebruiker de functie Zoeken gebruiken wanneer hij tekst selecteert.

Door Tijdslimiet in te schakelen, kunt u een tijdslimiet kiezen voor uw sessie met begeleide toegang.

Een paar dingen. Ten eerste is het mogelijk om bedieningselementen voor begeleide toegang toe te voegen aan uw Control Center-dashboard, waardoor u sneller toegang krijgt. Om dit te doen: Open Instellingen> Controlecentrum> Regelingen aanpassen> Tik op de + naast Begeleide toegang. U kunt de volgorde van apps in uw controlecentrum wijzigen door ze op en neer te bewegen met de drie lijnen aan de rechterkant. Lees onze functie Controlecentrum aanpassen voor meer tips .

Ten tweede kunt u uw apparaat instellen om een geluid af te spelen of te spreken om de resterende tijd voor begeleide toegang door te geven voordat de tijd afloopt, als u een tijdslimiet hebt ingesteld. Deze instelling is te vinden in de instellingen voor Begeleide toegang onder Instellingen> Toegankelijkheid> Begeleide toegang.

Ten derde kunt u Guided Access instellen om uw Auto-Lock-instelling te weerspiegelen of wanneer het is uitgeschakeld, zal Guided Access het scherm uitschakelen na 20 minuten inactiviteit. Net als bij de instelling Tijdslimiet, hebt u hier toegang toe via Instellingen> Toegankelijkheid> Begeleide toegang.

Geschreven door Britta O'Boyle.