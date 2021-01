Apple iMessage-tips en -trucs: Master iMessage op iPhone, iPad, Mac en iPod

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Berichten is de berichten-app van Apple die beschikbaar is voor iPhone , iPad , iPod Touch en Mac , maar het is niet alleen voor sms-berichten en iMessages, er zijn een groot aantal functies binnen de app.

Berichten kunnen op meerdere apparaten worden gebruikt en kunnen allemaal worden gesynchroniseerd wanneer ze zijn aangemeld bij dezelfde Apple ID. Hier zijn onze beste tips en trucs om u te helpen het meeste uit iMessages en zijn platform te halen.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon voor wie je de leesbevestigingen wilt uitschakelen> Tik op de naam van het contact bovenaan de berichtenthread> Tik op het informatiepictogram> Schakel Leesbevestigingen verzenden uit.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon van wie je de eerste iMessage wilt zien die is verzonden> Tik op de tijdstempel bovenaan je scherm en je wordt naar het eerste bericht geleid.

Deze truc werkt ook om je terug te brengen naar je meest recente berichtenthreads als je naar beneden hebt gescrolld.

Open de Berichten-app> Veeg van links naar rechts over de berichtenthread van de persoon die u bovenaan uw berichten wilt vastzetten> Tik op de gele speldknop. Uw berichtenthread met deze persoon wordt bovenaan in een cirkel weergegeven. U kunt maximaal zes berichtenthreads vastzetten.

Om een thread los te maken, houdt u de cirkel van de persoon die u wilt losmaken ingedrukt en selecteert u losmaken.

Open de Berichten-app> Tik op de thread van de persoon naar wie je een GIF wilt sturen of start een nieuw bericht> Tik op het roze pictogram met het vergrootglas in de balk boven het toetsenbord> Typ in het zoekvak het soort GIF je wilt of blader door de opties> Selecteer je GIF> Druk op de pijl in de rechterhoek van het berichtvenster om te verzenden.

Open de Berichten-app> Veeg van rechts naar links over de berichtenthread waarvan u de meldingen wilt dempen> Tik op het belsymbool> Er verschijnt een Niet storen-symbool (halve maan) aan de linkerkant van de berichtenthreads waarvan u de meldingen hebt gestopt.

Om waarschuwingen terug te krijgen, veegt u opnieuw van rechts naar links over de berichtenthread en drukt u nogmaals op het belsymbool.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon met wie u uw locatie wilt delen> Tik op de naam van het contact bovenaan de berichtenthread> Tik op het informatiepictogram> Mijn huidige locatie verzenden.

Open de Berichten-app> Tik op Bewerken in de linkerbovenhoek> Selecteer Naam en foto bewerken> Tik op Bewerken onder de afbeelding om je foto te wijzigen> Wijzig je naam door op voor- en achternaam te tikken.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon naar wie je een handgeschreven bericht wilt sturen> Draai je iPhone horizontaal> Druk op de kronkelige lijn in de rechterbenedenhoek van het toetsenbord als de witte ruimte niet meteen verschijnt > Begin met tekenen of selecteer een van de vooraf geschreven berichten> Druk op Gereed in de rechterbovenhoek> Tik op de pijl om te verzenden.

Open de Berichten-app> Veeg van rechts naar links over de berichtenthread die u wilt verwijderen> Tik op het rode prullenbakpictogram> Bevestig verwijderen.

Open de Berichten-app> Tik op Bewerken in de linkerbovenhoek> Tik op Selecteer berichten> Selecteer de berichtenthreads die je wilt verwijderen> Tik op Verwijderen in de rechter benedenhoek.

Open de Berichten-app> Open de berichtenthread waaruit je een individueel bericht wilt verwijderen> Houd het individuele bericht ingedrukt dat je wilt verwijderen> Tik op Meer onder aan het pop-upmenu> Selecteer andere berichten die je wilt selecteren om te verwijderen, indien aanwezig> Tik op het prullenbakpictogram in de linkerbenedenhoek van de app.

Open de Berichten-app> Tik op het vierkant met het potlood in de rechterbovenhoek> Begin met het typen van de naam van het contact> Tik op het contact uit de lijst> Begin met het typen van je bericht in het berichtvenster boven het toetsenbord> Druk op de pijl naar rechts in het berichtvak om te verzenden.

Open de Berichten-app> Tik op het vierkant met het potlood in de rechterbovenhoek> Begin de naam van het contact te typen> Tik op het contact uit de lijst> Typ een andere naam en selecteer het contact> Herhaal totdat je alle contactnamen hebt toegevoegd wil deel uitmaken van de iMessage-groep.

Het maximale aantal, of iMessage-groepschatlimiet, is 32.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon voor wie je FaceTime wilt gebruiken (moet een iOS-gebruiker zijn)> Tik op de contactnaam bovenaan de berichtenthread> Tik op FaceTime.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon die je wilt bellen> Tik op de contactnaam bovenaan de berichtenthread> Tik op Audio.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon met wie u uw huidige locatie wilt delen> Tik op de contactnaam bovenaan de berichtenthread> Tik op het informatiepictogram> Deel mijn locatie> Kies tussen Delen voor Een uur , Delen tot einde van de dag en Delen voor onbepaalde tijd .

Als je Delen voor onbepaalde tijd kiest, verschijnt je in de Zoek mijn-app van die contactpersoon en zien ze ook je locatie bovenaan hun scherm wanneer ze op het informatiesymbool onder je contactnaam in je berichtenthread in hun berichten tikken app.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon van wie je de afbeeldingen en bijlagen wilt zien die van en naar jou zijn verzonden> Tik op de naam van de contactpersoon bovenaan de berichtenthread> Tik op het informatiepictogram> Fotos, links en bijlagen verschijnen onderaan.

Een bericht wordt blauw weergegeven voor een iMessage en groen voor een sms-bericht. Elk bericht dat tussen iOS-apparaten wordt verzonden, is meestal blauw (als de ontvanger iMessage heeft ingeschakeld), maar aangezien iMessages ook een internetverbinding nodig hebben, ziet u ze af en toe groen als u of de ontvanger geen actieve internetverbinding heeft .

Berichten die tussen een iOS-apparaat en een Android- of Windows-apparaat worden verzonden, worden altijd groen weergegeven.

Open de Berichten-app> Tik op het vierkant met het potlood in de rechterbovenhoek> Begin met het typen van de naam van het contact> Tik op het contact in de lijst> Houd het audiopictogram in de cirkel rechts van het berichtvenster boven de toetsenbord> Spreek uw bericht in.

Je hebt dan de mogelijkheid om je opgenomen audiobericht af te spelen door op de afspeelknop in de grijze balk aan de rechterkant van het berichtvenster te drukken, het te verzenden door op de pijl bovenaan de grijze balk aan de rechterkant te drukken of te annuleren door door op de x in de cirkel aan de linkerkant van het berichtvenster te drukken.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon naar wie je een foto wilt sturen of start een nieuw bericht> Tik op het camerapictogram links van het berichtvenster boven het toetsenbord> Maak een foto en tik op de pijl in rechtsonder als je tevreden bent of tik op het galerijpictogram in de linkerbovenhoek van je scherm en selecteer de foto die je wilt verzenden> Voeg opmerkingen toe> Druk op de pijl rechts van het berichtvenster om te verzenden.

Als alternatief, als het een foto is die u al hebt gemaakt en u wilt verzenden, kunt u de iMessages-apps gebruiken. Eenmaal in de berichtenthread van de persoon naar wie u de foto wilt sturen> Tik op het Apple Photos- pictogram boven het toetsenbord en onder het berichtvenster> Doorzoek uw fotos door van rechts naar links te scrollen of tik op Alle fotos om toegang te krijgen een volledige schermweergave van de Fotos-app en al je albums> Selecteer de foto> Druk op de pijl rechts van het berichtvenster om te verzenden.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon naar wie je een bericht wilt sturen of start een nieuw bericht> Tik op het microfoonpictogram in de rechterbenedenhoek van de app onder het toetsenbord> Begin met praten en wat je zegt zal verschijnen in het berichtvenster boven het toetsenbord.

U kunt dingen zeggen als "Volledig punt" en "Komma" voor interpunctie of u kunt het toevoegen voordat u op de pijl drukt om het bericht te verzenden.

Open de Berichten-app> Tik op Bewerken in de linkerbovenhoek> Tik op Selecteer berichten> Selecteer de berichtenthreads die je als gelezen wilt markeren> Tik op Lezen in de linkerbenedenhoek.

Open de Berichten-app> Typ wat je zoekt in de zoekbalk bovenaan de berichtenthreads> Alle berichten die betrekking hebben op wat je zoekt, verschijnen onder de balk.

Open de Berichten-app> Open de berichtenthread waaruit u een individueel bericht wilt doorsturen> Houd het individuele bericht ingedrukt dat u wilt doorsturen> Tik op Meer onder aan uw scherm> Selecteer eventuele andere berichten die u wilt doorsturen, als willekeurig> Selecteer de gebogen pijl rechtsonder in het scherm.

De inhoud van het doorgestuurde bericht, of berichten, verschijnt dan in een nieuw bericht waar je de naam van een ontvanger bovenaan kunt toevoegen en op de pijl rechts van het berichtvenster kunt drukken om te verzenden.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon naar wie je een Animoji wilt sturen of maak een nieuw bericht> Selecteer het Animoji / Memoji-pictogram in de balk boven het toetsenbord (Memoji met geel kader)> Scroll horizontaal om te selecteren de Animoji die u wilt verzenden> Breng uw gezicht in beeld> Houd de rode knop in de rechterbenedenhoek van de Animoji ingedrukt om een bericht van maximaal 30 seconden op te nemen> Druk op de pijl om te verzenden wanneer u tevreden bent.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon naar wie je een memoji wilt sturen of maak een nieuw bericht> Selecteer het Animoji / Memoji-pictogram boven het toetsenbord> Selecteer je Memoji of druk op de drie puntjes in de cirkel om te maken een nieuwe memoji> Druk op de pijl om te verzenden.

Open de Berichten-app> Tik op de berichtenthread van de persoon die je het individuele bericht heeft gestuurd waarop je wilt reageren> Houd het individuele bericht ingedrukt waarop je wilt reageren> Kies tussen een hartje, duim omhoog, duim omlaag, Haha, dubbel uitroepteken of vraagteken.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Schakel Verzenden als sms in.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Scrol omlaag naar het gedeelte Audioberichten> Schakel Omhoog om te luisteren in. Indien ingeschakeld, worden audioberichten afgespeeld zodra u uw iPhone naar uw oor houdt.

Hoewel het verzenden van een foto als iMessage gratis is, is het niet als je er een als sms verstuurt - je kunt beter een service zoals WhatsApp gebruiken tussen iOS- en Android-apparaten als je een foto wilt verzenden.

Als u er echter zeker van wilt zijn dat u altijd mms-berichten ontvangt wanneer ze niet via iMessage worden verzonden:

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Scrol omlaag naar SMS / MMS-gedeelte> Schakel MMS-berichten in of uit, afhankelijk van uw voorkeur.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Meldingen> Scrol omlaag naar Berichten> Scrol omlaag naar het gedeelte Opties> Tik op Voorbeelden weergeven> Kies tussen Altijd, Wanneer Ontgrendeld of Nooit.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Meldingen> Scrol omlaag naar Berichten> Scrol omlaag naar het gedeelte Opties> Tik op Meldingsgroepering> Kies tussen Automatisch, Per app of Uit.

Indien ingeschakeld, verschijnen meerdere berichtmeldingen als een gelaagde groep meldingen om andere meldingen van verschillende apps op uw vergrendelde scherm mogelijk te maken.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Meldingen> Scrol omlaag naar Berichten> Schakel Meldingen toestaan in of uit.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Meldingen> Scrol omlaag naar Berichten> Verwijder het vinkje bij Meldingscentrum onder het gedeelte Waarschuwingen.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Meldingen> Scrol omlaag naar Berichten> Verwijder het vinkje bij Vergrendelscherm onder het gedeelte Waarschuwingen.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Meldingen> Scrol omlaag naar Berichten> Verwijder het vinkje bij Banners onder het gedeelte Waarschuwingen.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Meldingen> Scrol omlaag naar Berichten> Scrol omlaag naar het gedeelte Opties> Tik op Waarschuwingen herhalen> Kies tussen Nooit, Een keer, Twee keer, 3 keer, 5 keer of 10 keer .

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Schakel Leesbevestigingen verzenden in of uit.

Als Leesbevestigingen is ingeschakeld, zien mensen Lezen in het grijs onder het bericht dat ze u hebben gestuurd wanneer u het opent.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Schakel iMessage uit.

iMessages kunnen worden verzonden tussen iPhone-, iPod-, iPad- en Mac-apparaten.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Schakel iMessage in.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Schakel Fotos van contactpersonen weergeven in of uit.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Tik op Verzenden en ontvangen> Selecteer naar welke accounts je iMessages wilt ontvangen en antwoord vanaf> Selecteer vanaf welke accounts je nieuwe gesprekken wilt starten.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Scrol omlaag naar Geblokkeerd> Voeg het contact of nummer toe dat u wilt blokkeren.

Opmerking: als u iemand blokkeert, ontvangt u geen telefoontjes, berichten of FaceTime-oproepen van de mensen op de blokkeerlijst.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Scrol omlaag naar het gedeelte Berichtgeschiedenis> Tik op Berichten bewaren> Kies tussen 30 dagen , 1 jaar en Voor altijd .

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Scrol omlaag naar het gedeelte Berichtfiltering> Schakel Filter onbekende afzenders in.

Berichten van mensen die niet in uw contactenlijst staan, worden vervolgens gesorteerd in een aparte lijst.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Berichten> Scrol omlaag naar het gedeelte Audioberichten> Tik op Verlopen> Kies tussen Na 2 minuten of Nooit.

Apple heeft de App Store geïntegreerd in Apple Messages in iOS 10, waardoor gebruikers apps zoals Citymapper, Google Photos en Dropbox kunnen downloaden, evenals games voor gebruik binnen iMessage. U kunt meer iMessage-apps lezen en de beste die u kunt downloaden in onze aparte functie.

Om een iMessage-app te downloaden: Open de Berichten-app> Tik op een berichtenthread> Tik op het App Store-pictogram links van het berichtvenster> Tik op het App Store-pictogram in de balk bovenaan het toetsenbord> Zoek naar het app die u wilt of blader door de aanbevolen opties> Downloaden.

Open de Berichten-app> Tik op een berichtenthread> Blader door de app-balk boven het toetsenbord totdat je bij het pictogram Meer komt met de drie grijze stippen in een wit ovaal> Druk op Bewerken in de rechterbovenhoek> Veeg naar rechts naar links op de app die u wilt verwijderen of schakel deze uit als u deze tijdelijk uit de app-balk wilt verwijderen.

Open de Berichten-app> Tik op een berichtenthread> Blader door de app-balk boven het toetsenbord tot je bij het pictogram Meer komt met de drie grijze stippen in een wit ovaal> Druk op Bewerken in de rechterbovenhoek. U kunt de vijf beste apps opnieuw ordenen door ze naar wens op en neer te verplaatsen.

Om te wijzigen welke apps in de top vijf verschijnen, moet je op de rode cirkel links van de app in de top vijf drukken om deze te verwijderen en op de groene cirkel links van de app in de lijst hieronder die je wilt toevoegen .

Open de Berichten-app> Open een berichtenthread> Tik op het App Store-pictogram boven het toetsenbord> Tik op het zoekpictogram rechts van de App Store-tekst> Typ het spel dat je wilt spelen> Download.

Open de berichtenreeks van de persoon met wie je een game wilt spelen> Tik op het pictogram van de game in de app-balk boven het toetsenbord> Speel de game.

Open de Berichten-app> Open een berichtenthread> Tik op het App Store-pictogram boven het toetsenbord> Tik op het zoekpictogram rechts van de App Store-tekst> Words with Friends> Download Words for iMessage Game.

Open de berichtenreeks van de persoon met wie u Words with Friends wilt spelen> Tik op de Words-app in de balk boven het toetsenbord> Speel weg.

iMessages worden automatisch gesynchroniseerd met een Mac of iPad die is aangemeld met dezelfde Apple ID en met iMessage ingeschakeld, maar sms-berichten niet. Om sms-berichten te zien die zijn verzonden naar het nummer dat aan uw iMessage-account is gekoppeld:

Open Instellingen (op iPhone)> Scrol omlaag naar Berichten> Tik op Doorsturen van tekstberichten> Schakel tussen de apparaten in de lijst die u wilt toestaan om tekstberichten van uw iPhone te verzenden en ontvangen.

Tik op de Apple linksboven in uw scherm> Open Systeemvoorkeuren> Tik op Meldingen> Scrol omlaag naar Berichten> Schakel Sta meldingen van berichten toe uit.

Tik op de Apple linksboven in uw scherm> Open Systeemvoorkeuren> Tik op Meldingen> Scrol omlaag naar Berichten> Verwijder het vinkje bij Voorbeeld van melding weergeven.

Open de Berichten-app op je Mac> Open het Berichten-menu linksboven in je scherm> Open Voorkeuren> Selecteer het tabblad iMessages> Vink het vakje voor leesbevestigingen aan of verwijder het vinkje onderaan het voorkeurenvak.

Als je dit leuk vond, kun je onze Apple Photos-tips en -trucs lezen om ook de Photos-app onder de knie te krijgen.

Geschreven door Britta O'Boyle.