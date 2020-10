Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple hoopt de betaalmuur te doden. (Maar niet zijn eigen betaalmuur natuurlijk.) Het bedrijf biedt een abonnementsservice aan, genaamd Apple News +, die gebruikers ongekende toegang geeft tot enkele van de grootste kranten en tijdschriften over de hele wereld. Het bevat meer dan 300 publicaties.

Het is hier! Apple lanceert abonnementsservice Apple News + tijdschrift

Enkele van de grote namen zijn The Los Angeles Times, Vogue en The National Geographic. Het zou daarom het aantal keren dat je werd verteld dat je het maximale aantal gratis artikelen voor een maand hebt gelezen drastisch moeten verminderen, maar dat zal niet helemaal stoppen, want er zijn nog steeds verschillende belangrijke nieuwsbronnen, zoals The New York Tijden, die niet in de service zijn inbegrepen. Desalniettemin zou Apple News + veel te lezen moeten bieden.

Ondanks de sterke focus op tijdschriften tijdens de onthulling, is News + zowel een krant als een tijdschriftabonnementsservice die een maandelijks bedrag kost.

Apple News + is toegankelijk via de bestaande mobiele Apple News-app. (Hoewel de Nieuws-app gratis te gebruiken is, moet u een maandelijks bedrag betalen om inhoud te lezen die deel uitmaakt van News +.) De Apple News-app toont de volgende tabbladen: Vandaag, Nieuws +, Audio en Volgende. Tik gewoon op News + om toegang te krijgen tot de abonnementsservice. Als je het nog nooit eerder hebt geprobeerd of nog niet hebt geabonneerd, wordt je gevraagd om je via je apparaat te abonneren.

Eenmaal geopend, toont News + een My Magazines-sectie, evenals een Cover Story, een For You-sectie en andere categorieën, allemaal samengesteld door Apple News-editors.

Je kunt volledige versies van je tijdschriften verwachten, compleet met geanimeerde omslagen en artikelen met meeslepende fotografie.

Alle lay-outs zijn geoptimaliseerd voor iPhone, iPad en Mac.

Apple News-editors zullen verhalen samenstellen en ze serveren. Verwacht alles, van de laatste krantenkoppen tot diepgaande speciale stukken.

Apple News wordt beter op basis van uw interesses en gebruikt ook "on-device intelligence" om verhalen aan te bevelen.

Apple News heeft alleen toegang tot uw informatie met uitdrukkelijke toestemming, en het staat adverteerders en uitgevers niet toe u te volgen.

U kunt aanbevelingen in uw Today-feed scannen, inclusief volledige tijdschriftuitgaven als u een Apple News + -abonnement bent.

Actuele nummers van uw favoriete tijdschriften worden automatisch gedownload.

De service kost $ 9,99 per maand in de VS ($ 12,99 Canadees). Apple biedt ook een gratis maand van de service aan als u geïnteresseerd bent om het te proberen.

Family Sharing is ook beschikbaar en biedt toegang voor maximaal zes gezinsleden onder de maandelijkse abonnementskosten.

De dienstenbundel van Apple voor Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + en Fitness + is gelanceerd in oktober 2020. Dat betekent dat je je nu kunt abonneren op Apple News + via een van de drie verschillende Apple One-bundelniveaus: Individual, Family en Premier. De individuele en gezinsabonnementen van Apple One zijn beschikbaar in meer dan 100 landen en regios, waaronder de VS en het VK. Het Premier-plan is ook gelanceerd, maar alleen in de VS, het VK, Canada en Australië.

Dit is hoeveel elke Apple One-laag bij de lancering kost:

Individueel: u krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand.

u krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand. Gezin: maximaal zes leden van uw gezin krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand.

maximaal zes leden van uw gezin krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand. Premier: bevat alle andere voordelen, maar verhoogt de iCloud-opslag tot 2 TB per maand en voegt abonnementen toe aan de News + tijdschrift- en krantenservice en de nieuw aangekondigde Fitness + -service voor £ 29,95 / $ 29,95 per maand.

Nieuwe abonnees kunnen deze stappen volgen om zich te abonneren op Apple One:

Open de Instellingen- app op uw iOS-apparaat. Ga naar je naam bovenaan Instellingen. Selecteer het menu Abonnementen . Selecteer Apple One kopen. Kies de Apple One-laag die u wilt. Selecteer Start gratis proefperiode .

Als je al een Apple-abonnement hebt, zoals Apple News +, ontvang je een pro rata restitutie voor de resterende dagen van je bestaande abonnement (en).

Raadpleeg onze handleiding over Apple One voor meer informatie .

Je hebt de Apple News-app nodig om toegang te krijgen tot de News + -abonnementsservice - en daarvoor heb je een iPhone, iPad of Mac-computer nodig .

Als u geen Apple-apparaat heeft, kunt u de Apple News-app of de News + -abonnementsservice niet gebruiken. Als u echter een Apple-apparaat heeft, is aanmelden voor Apple News + eenvoudig: open gewoon uw Apple News-app en zoek de knop met de markering News +. Het is een tabblad aan de onderkant van de iPhone (of zijmenu op een iPad).

Als je het niet ziet, zorg er dan voor dat op je apparaat de meest recente update is geïnstalleerd.

Apple News + biedt inhoud van meer dan 300 publicaties. Bekijk hier de volledige lijst.



Nogmaals, Apple News vereist een Apple-apparaat zoals een iPhone, iPad of Mac. Als u niet over een van deze apparaten beschikt, kunt u News + niet gebruiken.

Apple News + is alleen beschikbaar in Australië, Canada, het VK en de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.