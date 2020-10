Wat is Apple Music en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Music is een op abonnementen gebaseerde muziekstreamingservice, zoals Spotify , die toegang biedt tot meer dan 60 miljoen nummers.

Het zit boordevol functies, waaronder offline luisteren als je geen verbinding hebt, en het combineert al je muziek op één plek, zelfs nummers die van een cd zijn geript. Apple Music biedt ook radiostations en integratie met Siri, zodat je de meeste dingen kunt bedienen met spraakopdrachten.

Deze functie biedt alles wat u moet weten over Apple Music, inclusief hoeveel het kost, wat het biedt en hoe u het kunt gebruiken.

Apple Music werd gelanceerd in 2015, na de overname van Beats Electronics door Apple in 2014, inclusief de nu beëindigde Beats Music-abonnementsservice.

Met de Apple Music-service kun je niet alleen on-demand elk nummer uit de iTunes-catalogus streamen, maar ook toegang tot al je muziek op één plek, of je het nu hebt gekocht via iTunes, gekopieerd van een cd of gedownload van internet.

De streamingdienst biedt ook aanbevelingen die zijn afgestemd op uw interesses, internetradio (onder andere in de vorm van het Apple Music 1 (voorheen Beats 1) radiostation), de mogelijkheid om muziek op uw apparaat op te slaan voor offline luisteren, door experts samengestelde afspeellijsten en integratie met de Siri-assistent op iOS-apparaten.

Apple Music is drie maanden gratis wanneer u zich aanmeldt voor de gratis proefperiode, waarna er drie abonnementen beschikbaar zijn. Een individueel abonnement kost £ 9,99 of $ 9,99 per maand . Een gezinsabonnement, beschikbaar voor maximaal zes personen, kost £ 14,99 of $ 14,99 per maand. Het laatste plan is het universitaire studentenplan, dat £ 4,99 / $ 4,99 per maand kost.

De dienstenbundel van Apple voor Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + en Fitness + werd gelanceerd in oktober 2020. Dat betekent dat je je nu kunt abonneren op Apple Music via een van de drie verschillende Apple One-bundelniveaus: Individual, Family en Premier. De individuele en gezinsabonnementen van Apple One zijn beschikbaar in meer dan 100 landen en regios, waaronder de VS en het VK. Het Premier-plan is ook gelanceerd, maar alleen in de VS, het VK, Canada en Australië.

Dit is hoeveel elke Apple One-laag bij de lancering kost:

Individueel: Je krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand.

Je krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand. Familie: Maximaal zes gezinsleden krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand.

Maximaal zes gezinsleden krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand. Premier: Bevat alle andere voordelen, maar verhoogt de iCloud-opslag tot 2 TB per maand en voegt abonnementen toe aan de News + tijdschrift- en krantenservice en de nieuw aangekondigde Fitness + -service voor £ 29,95 / $ 29,95 per maand.

Nieuwe abonnees kunnen deze stappen volgen om zich te abonneren op Apple One:

Open de Instellingen app op uw iOS-apparaat. Ga naar je naam bovenaan Instellingen. Selecteer de Abonnementen menu. Selecteer Koop Apple One. Kies de Apple One-laag jij wil. Selecteer Start gratis proefperiode .

Als je al een Apple-abonnement hebt, zoals Apple Music, ontvang je een pro rata restitutie voor de resterende dagen van je bestaande abonnement (en).

Raadpleeg onze handleiding over Apple One voor meer informatie .

Als je geen betaald abonnement hebt, kun je met Apple Music nog steeds luisteren naar muziek die je hebt gekocht, geript of geüpload naar je apparaat, maar je krijgt geen toegang tot alle functies die Apple Music biedt, zoals offline luisteren.

Voor degenen met iTunes Match, je kunt Apple Music gebruiken om naar muziek te luisteren die je naar iCloud hebt geüpload zonder een Apple Music-abonnement. Je kunt ook naar Apple Music 1 luisteren en naar door advertenties ondersteunde Apple-stations luisteren.

Een Apple Music-abonnement biedt alle voordelen van iTunes Match, samen met toegang tot de volledige Apple Music-catalogus. Je krijgt onbeperkt overslaan voor Apple Music-radiostations, onbeperkt luisteren voor de volledige Apple Music-catalogus en toegang tot je gekochte en geripte bibliotheek.

U kunt nummers die naar iCloud zijn geüpload streamen, samengestelde aanbevelingen ontvangen en u kunt nummers in uw bibliotheek opslaan om ze offline te beluisteren.

Je hebt toegang tot Apple Music via de volgende apparaten:

Mac- en pc-gebruikers zullen ook moeten upgraden naar de nieuwste versie van iTunes, wat u kunt doen vanaf deze Apple-ondersteuningspagina . Ondertussen kunnen Android-gebruikers naar deze ondersteuningspagina gaan voor meer informatie over hoe ze Apple Music op hun telefoons kunnen gebruiken.

U kunt muziek van uw Apple Music-bibliotheek synchroniseren met uw Apple Watch, net als een afspeellijst. Alle muziek wordt lokaal opgeslagen op Apple Watch.

Apple Music is beschikbaar in meer dan 100 landen, waaronder de VS en het VK. Bekijk hier de volledige lijst .

Nadat je de Apple Music-app hebt gedownload en je hebt aangemeld, doorloop je een muziekaanpassingsproces, waarbij je wordt gevraagd om muziekgenres te selecteren die je leuk en niet leuk vindt, gevolgd door artiesten die je wel en niet leuk vindt. Nadat u het eenvoudige proces hebt doorlopen, bevindt u zich op het scherm Voor jou.

Onderaan het scherm bevindt zich een menubalk voor navigatie en naar welk gedeelte van Apple Music u zich bevindt. Er zijn vijf schermtabbladen in de menubalk:

Luister nu: een samengestelde selectie van muziek waarvan u zou moeten genieten. Het is gebaseerd op wat je leuk vond, je luistergewoonten en de muziek die je bezit. De eerste keer dat u Apple Music start, kunt u aangeven welke genres en artiesten u leuk vindt. Vanaf dat punt zie je het scherm geladen met suggesties zoals genre-specifieke afspeellijsten, albums, gastafspeellijsten gemaakt door artiesten, enz.

Bladeren: een redactioneel samengestelde muziekselectie uit de hele service, waardoor het veel lijkt op de iTunes-startpagina. Deze sectie belicht ook populaire afspeellijsten, tracks en albums, topnummers, nieuwe releases, enz. Je kunt deze nieuwe curaties ook op genre bekijken.

Radio: een thuis voor Apple Music 1, het 24/7 wereldwijd uitgezonden radiostation. Helemaal bovenaan de sectie ziet u een optie om te luisteren. Daaronder zie je Pandora-achtige stations en de oude kanalen van iTunes Radio.

Bibliotheek: een plek waar u door al uw muziek kunt navigeren, of deze nu afkomstig is van iTunes, een cd of alle muziek die kan worden gestreamd in Apple Music. Elke keer dat u een nummer, album of afspeellijst toevoegt, vindt u deze bovenaan Mijn muziek onder Afspeellijsten, Artiesten, Albums of Nummers. Deze pagina kan worden aangepast.

Zoeken: op het tabblad Zoeken kunt u de hele Apple Music-catalogus en uw bibliotheek doorzoeken. U kunt zelfs zoeken op songteksten door slechts een paar woorden te typen uit een nummer dat u leuk vindt, en het zal het voor u vinden. Het laat je ook zien wat er trending is in deze sectie.

Er zijn verschillende functies, bedieningselementen en opties ingebakken in Apple Music. Hier zijn een paar belangrijke dingen die het onthouden waard zijn:

Muziek afspelen: tik op een afspeelknop in een afspeellijst of tik op een afzonderlijk nummer of album om een minispeler onder aan het scherm te zien. Tik op de minispeler om het scherm Nu afspelen en verschillende bedieningselementen te zien, waaronder de mogelijkheid om een nummer te downloaden voor offline luisteren, overslaan, afspelen als volgende, favoriet of niet leuk vinden, delen, AirPlay, toevoegen aan je muziek, een station starten of de songteksten. Tik op de knop omlaag of veeg omlaag om af te sluiten.

Siri gebruiken: je kunt Siri vragen om "de beste nummers van 2020 af te spelen", "meer van dit soort nummers af te spelen", "het nieuwe Drake-album toe te voegen aan mijn bibliotheek", "alle nummers van Drake af te spelen" (om naar alle Drakes muziek, zelfs als het niet in je bibliotheek staat), en "speel mijn muziek af van Drake" (om Drakes liedjes te horen die je in je bibliotheek hebt opgeslagen). Je kunt Siri ook vragen om de nummers in een album of afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.

Zoeken: tik op de vergrootglasknop in de rechterbenedenhoek om te zoeken naar genres, nummers, albums en artiesten. Zoeken werkt op Apple Music en je eigen muziek. Als je Drake zoekt, zie je topresultaten, nummers, albums, afspeellijsten, artiesten en stations die gerelateerd zijn aan Drake. Tik bovenaan op de optie "Mijn muziek" om resultaten van je eigen muziekcollectie te zien.

Bouw bibliotheek: zoek naar een artiest, zoals Drake, kies vervolgens een nummer en tik op de knop "+" om het aan je bibliotheek toe te voegen. Eenmaal toegevoegd, verandert de "+" in een downloadpictogram, zodat u het kunt downloaden voor offline luisteren.

Afspeellijsten bewerken: u kunt elk nummer of album aan een afspeellijst toevoegen door op de knop met drie stippen (meer opties) te tikken in het scherm Nu afspelen en Toevoegen aan afspeellijst te selecteren. Van daaruit kunt u aan elke afspeellijst toevoegen of een nieuwe maken. Onder Afspeellijsten op het scherm Mijn muziek ziet u ook opties om al uw afspeellijsten te sorteren en nieuwe te maken. Vul gewoon details in en voeg vervolgens liedjes toe.

Muziek delen: tik op de deelknop op een nummer of afspeellijst om een link naar Facebook of Twitter te delen, e-mail of berichten te verzenden of de link te kopiëren.

Hoor Apple Music 1: Ga naar het tabblad Radio en tik vervolgens op de show in de ether of een van de aanbevolen shows (toegankelijk door van rechts naar links te vegen) om onmiddellijk te luisteren. Het tabblad Radio laat niet alleen zien wat er op dit moment in de lucht is, maar je ziet hieronder ook een schema met aankomende shows en djs.

Luister offline: met Apple Music kunt u kopieën van alle beschikbare nummers, albums of afspeellijsten downloaden naar uw apparaten. Het is handig als u buiten bereik komt. Ga gewoon naar een nummer of album, tik op de knop met drie stippen om meer opties te zien en selecteer de downloadknop om het naar je apparaat (en bibliotheek) te downloaden. Er is geen limiet aan wat u offline kunt bewaren en voor hoelang. U kunt ook op de "+" tikken om een nummer aan uw bibliotheek toe te voegen en er vervolgens nogmaals op tikken om het te downloaden.

Uw account: u vindt een profielsymbool in de rechterbovenhoek van het tabblad Voor jou. Tik erop om toegang te krijgen tot accountgerelateerde instellingen, zoals zien waar uw vrienden naar luisteren, uw abonnement upgraden en meldingen beheren.

Apple heeft onlangs aangekondigd Apple Music TV, een muziekvideokanaal. U opent het via het gedeelte Bladeren van de Apple Music-app of de Apple TV-app.

Apple Music TV is anders dan Apple Music 1 (voorheen gebrandmerkt als Beats 1). Waar Apple Music TV een gratis, 24 uur per dag beheerde livestream van populaire muziekvideos is, is Apple Music 1 een 24/7 muziekradiostation dat eigendom is van Apple. Apple Music 1 zendt een mix van pop-, rap- en indiemuziek uit, dus we vermoeden dat Apple Music TV grotendeels hetzelfde zal uitzenden. Nogmaals, beide zijn toegankelijk via de Apple Music-app.

Het muziekvideokanaal van Apple zal elke vrijdag om 12.00 uur ET in première gaan. De eerste waren Jojis "777" en Saint Jhns "Gorgeous". Apple Music TV zal ook originele Apple Music-inhoud hosten, van concerten tot interviews. Bruce Springsteen was bijvoorbeeld een van de eersten die op Apple Music TV verscheen om zijn aanstaande album Letter to You te promoten via muziekvideos, een livestream en een interview met Zane Lowe.

Apple Music TV is bij de lancering alleen beschikbaar voor inwoners van de VS.

Bekijk de verzameling Apple Music-tips en -trucs van Pocket-lint die de moeite waard zijn om te weten.

De voor de hand liggende alternatieven zijn: Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited en Tidal. Met elk van deze services kun je niet alleen muziek streamen, maar ook offline blijven luisteren, hoewel je een betaald abonnement nodig hebt voor toegang tot offline luisteren en andere premiumfuncties. U kunt meer over al deze services leren door de volgende Pocket-lint-verzamelingen te bekijken

Geschreven door Maggie Tillman.