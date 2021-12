Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is de tijd van het jaar waarin we ons beginnen voor te bereiden op een nieuw nieuwjaarsfeest. De meesten van ons zouden graag een episch oudejaarsfeest organiseren, compleet met een perfect samengestelde afspeellijst, maar met de pandemie die nog steeds voor ravage zorgt, zullen sommigen van ons opnieuw hun toevlucht nemen tot een virtuele aangelegenheid.

Toch is dat geen reden om het niet te vieren, of je nu het geluk hebt om er een feestje van te maken of een bijeenkomst te organiseren met een paar vrienden en familie via Zoom dit jaar, je kunt nog steeds de perfecte afspeellijst maken om te delen.

Voor sommigen van ons leidt dat tot heel veel vragen: is het cool om kerstmuziek te blijven spelen op een oudejaarsavondfeest? Kinderen vinden het misschien leuk, maar volwassenen niet zo veel.

Het is dus tijd om verder te gaan met muziek die misschien geen kerstthema heeft, maar ons zal opfrissen voor een nieuw jaar. In een poging je te helpen met die schijnbaar onmogelijke onderneming, hebben we zes afspeellijsttips verzameld voor het samenstellen van de ultieme megamix voor oudejaarsfeesten.

Dit is een soort vanzelfsprekendheid, maar: zorg ervoor dat je je afspeellijst bouwt op een streamingdienst die het beste is voor jou en je feest.

Er is Apple Music en Spotify , evenals anderen. Als muziekvideo's meer jouw ding zijn, probeer dan YouTube Music van Google . Het zou geen kwaad om je te abonneren op je favoriete streamingdienst als je dat nog niet bent, gewoon om te voorkomen dat de constante advertenties tussen de nummers verschijnen.

De beste afspeellijsten zijn afgestemd op een specifieke stemming. Je kunt je afspeellijst zo breed of niche maken als je wilt, maar het moet echt een focus hebben. Dit hangt sterk af van het feest dat je organiseert en de gasten die aanwezig zullen zijn. Je kunt gewoon een allesomvattende muziekafspeellijst voor oudejaarsavond maken met standaardmelodieën, of je kunt creatief zijn en proberen de grote hits van het jaar waar je echt van hield te onthouden.

Je zou zelfs vakantieliedjes kunnen kiezen met weelderige orkestrale arrangementen, met veel nadruk op het Trans-Siberian Orchestra om een arena-rocksfeer te creëren. Het is helemaal aan jou, maar zorg ervoor dat je het doet. Dit geldt natuurlijk ook voor niet-vakantie-afspeellijsten.

Voordat je muziek aan je afspeellijst gaat toevoegen, moet je deze eerst een naam geven (in de meeste gevallen toch).

Je had de sfeer van je lijst al moeten bepalen, en als je dat hebt gedaan, zal deze stap vrij eenvoudig zijn. We zullen hier zo op ingaan, maar als je van plan bent je afspeellijst met anderen te delen, overweeg dan om er iets pakkends van te maken, evenals iets dat verband houdt met de muziekbestanden erin.

Je moet bijvoorbeeld een New Year's Even-afspeellijst niet "de meest satanische muziek aller tijden" noemen. Tenzij je dat natuurlijk echt denkt.

Het internet is in dit geval je beste vriend. Gebruik het in uw voordeel. Doorzoek forums, fanpagina's en blogs om materiaal voor je afspeellijst te vinden.

U kunt zelfs Google zoeken op termen als "beste muziek voor 2021" of "topnummers uit 2021". Functies voor automatisch aanvullen in zoekmachines - zelfs de zoekbalk van YouTube - zullen ook vergelijkbare resultaten opleveren die u misschien wilt beluisteren. Afgezien daarvan bieden de meeste streamingdiensten blader-/ontdekfuncties, evenals deskundige en door de gebruiker samengestelde afspeellijsten, en al deze dingen zijn rijke bronnen die u in uw voordeel kunt gebruiken bij het maken van de perfecte afspeellijst.

Als je helemaal los wilt gaan, kun je je afspeellijst zo rangschikken dat deze een verhaal vertelt (een beetje zoals een artiest de nummers op zijn/haar album arrangeert om een verhaal te vertellen). Maar dat is best heftig. Luiere mensen zullen het waarschijnlijk gewoon bij elkaar gooien en de kaarten laten vallen waar ze kunnen, om zo te zeggen.

We raden je aan om het geheel niet door artiesten te laten arrangeren, omdat het steeds opnieuw horen van clips van dezelfde persoon of groep oud wordt.

Je afspeellijst hoeft niet voor altijd te verdwijnen als het feest voorbij is. Je kunt het op de meeste streamingdiensten openbaar maken of het zelfs ergens anders insluiten, zodat de hele wereld het kan bekijken. Als je die route gaat volgen, raden we je aan deze ook af en toe bij te werken (of, als het een vakantielijst is, ten minste jaarlijks). Op die manier zullen je vrienden, familie en zelfs totale vreemden er blijven terugkomen voor meer. Het zal zijn alsof je een korte minuut een DJ bent.

Een onlangs gelanceerde app genaamd GroovSense gebruikt slimme AI-technologie om automatisch de perfecte afspeellijst voor je gasten te maken. De app is momenteel geïntegreerd met Spotify en Apple Music en belooft binnenkort meer integraties.

Met GroovSense kun je een virtuele perimeter instellen en de app past de afspeellijst aan op basis van de voorkeuren van de mensen in de kamer (of virtuele kamer als je online bent). Bovendien detecteert het zelfs of mensen dansen, zodat het zich kan concentreren op de knallers.

Voor een normaal oudejaarsfeest hoef je hier nooit aan te denken, maar het is 2021. Dus misschien breng je de laatste uren van dit jaar door met het leren van iets nieuws over Zoom. Nu denk je misschien dat het zo simpel is als het afspelen van de afspeellijst in de buurt van de microfoon van je computer of het verzenden van een deellink, maar er is een andere manier: begin je afspeellijst af te spelen op je computer en deel vervolgens in je Zoom-gesprek de audio van je computer.

Selecteer hiervoor Scherm delen onderaan het gesprek en selecteer vervolgens geavanceerd uit de drie opties bovenaan het scherm dat verschijnt. Daar wilt u Muziek of Alleen computergeluid selecteren. Nu je het computergeluid deelt, kun je een afspeellijst afspelen van je favoriete muziekspeler, zoals Spotify, Apple Music, enz., en het volume in de speler aanpassen, wat in Zoom weerspiegelt wat de aanwezigen zullen horen.

Het enige dat u nog hoeft te doen, is ervoor zorgen dat uw afspeellijst zo perfect mogelijk is. (Als Zoom nieuw voor je is, bekijk dan onze functie: Hoe werkt Zoom? )