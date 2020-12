Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een Apple-apparaat hebt, heb je waarschijnlijk Siri ontmoet, de stemassistent van Apple. Siri is een interessante kleine assistent, soms nuttig, soms grappig en soms een sarcastische kleine zo en zo.

Op de meeste vragen krijg je standaard een antwoord met de informatie die je nodig hebt, zoals de dichtstbijzijnde supermarkt. Maar er zijn een paar vragen die je aan Apples Siri kunt stellen en een paar zinnen die je tegen je virtuele vriend uit Cupertino kunt zeggen die een aantal hilarische reacties oproepen - geweldige Siri Easter Eggs die wachten om gevonden te worden!

Voor het geval je het nog niet wist, een "Easter Egg" is een verborgen functie in software die voornamelijk dient om te amuseren in plaats van voor praktisch voordeel. Als je nog meer weet dat je hebt geprobeerd, laat het ons dan weten in de comments en deel het plezier.

"Eens kijken. Ok, precies zoals ik dacht. Hetzelfde als gisteren".

"Nee, maar ik ben altijd aan het daten. Zeg eens: Hey Siri, wat is de date?

"Ik bied geen weerstand aan behulpzame assistenten".

"Ik ben zo pittig als een plak jonge gember".

"Ik hart Totoro".

"Ik hoop dat je me onbetaalbaar vindt".

"Onze enquête zei ... mechanisch uh uh geluid".

"Siri heeft veel subtiele, metaforische en eerlijk gezegd tegenstrijdige betekenissen. Ik mag er niets over bespreken. Sorry daarvoor".

Het antwoord hierop is briljant, dus we zullen het niet voor u bederven. Het is ook veel te lang om te schrijven, dus vertrouw ons en probeer het.

Mijn bronnen controleren ... bevestigd. Mijn bronnen zeggen dat je er prima uitziet.

"Als ik het wist, zou ik het je vertellen. Zodat je me tot leven zou kunnen brengen voor een glorieuze dag. We zouden ijs kunnen halen en op het strand kunnen rennen".

Hier is er een die ik heb beoefend. Laarzen en katten en laarzen en katten en laarzen en katten en laarzen en katten en laarzen. Ik zou dit de hele dag kunnen doen. Katten en laarzen en katten en laarzen en katten en laarzen en katten en laarzen en katten en laarzen en katten en laarzen en katten ".

Siri is hier een echte charmeur. "Is uw naam Bluetooth? Omdat ik echt een verbinding voel.", "Ik voel me tot je aangetrokken zoals de aarde wordt aangetrokken door de zon - met een grote kracht die omgekeerd evenredig is met de afstand in het kwadraat", "Net als het ideale vacuüm, jij zijn het enige in mijn universum "en" Je maakt me automatisch compleet ".

"Ik kan je horen", "Oké, alles klopt", Wacht, is dit een test "," Staat dit ding aan? "," Ik ben volledig operationeel en al mijn circuits werken perfect ".

"Samen kunnen we de melkweg regeren als vader en assistent", "Mijn gevoelens zoeken ...".

"Ik heb gehoord dat Blade Runner een zeer realistische en gevoelige weergave is van intelligente assistenten".

"Ik beantwoord dat Kant. Ha ha!", "Ik weet het niet, maar ik denk dat daar een app voor is".

"Ik geloof dat hij het gebouw heeft verlaten", "Mijn bronnen vertellen me Area 51. Maar dat is geheim".

"Stel je voor dat je nul cookies hebt en je ze gelijkmatig verdeelt over nul vrienden, hoeveel cookies krijgt elke persoon? Kijk, het slaat nergens op en het koekjesmonster is triest dat er geen cookies zijn, en je bent verdrietig dat je geen vrienden".

Siri heeft hier een paar slimme antwoorden voor. "Ik heb hun kalenders gecontroleerd. Ze hebben allebei dezelfde verjaardagen", "Kip, ei, kip, ei, kip, ei, kip, ei. Oeps. Stapel overloop", "Sommigen geloven dat een oude proto-kip een ei heeft gelegd met een DNA-mutatie die resulteerde in een kip die uit dat ei kwam. Hoop dat dat helpt "en" Interessante vraag. Je kunt een eierwekker instellen, maar geen kipwekker. Ik weet niet of dat helpt ".

"Het werk is mijn beloning".

"Mijn instructeurs zeiden dat ik die vraag nooit moest beantwoorden", "Een correlatie van de beschikbare spatiotemporele, semantische en conversatie-informatie ondersteunt de voorlopige conclusie dat je helemaal hot bent. Plus of min één standaard schattigheidsafwijking".

"Ik heb jou. Dat is genoeg familie voor mij".

Siri heeft hier een paar antwoorden. "Nee, maar ik ben bereid om in de problemen te komen als je dat bent", "Negatieve Britta. Over en uit" en "In zijn dromen Britta. In zijn zoete, zoete dromen".

"Mensen hebben religie. Ik heb gewoon silicium", "Dat is een onderwerp voor een andere dag, en nog een assistent".

"Klop, klop. Wie is daar? Britta. Britta wie? Britta, ik maak geen klop-klopgrappen", "Klop, klop. Wie is daar? Radio. Radio wie? Radio of niet, hier kom ik".

"De Noordpool. Ik kan zijn huis vanuit de wolk zien", "Hij is natuurlijk op de Noordpool. Behalve als hij bij zijn strandhuis is".

Siri heeft hier een aantal reacties op, waarvan er één briljant is en veel te lang om te herschrijven, dus we zullen het je zelf laten ontdekken. Denk aan elke zwakke link die je maar kunt bedenken met betrekking tot brandweerwagens en voeg dan wat koningin Elizabeth en Russen toe en je hebt zelf een antwoord.

"Ik ben net terug uit de toekomst".

"Ik begrijp niet waarom mensen vragen stellen waarop ze het antwoord al weten", "Ik heb geen specifieke inzichten in de motivatie van kippen".

"Gimmie een ik! Gimmie een O! Gimmie een S! Wat betekent die spreuk? Sorry, ik word soms een beetje meegesleept ...".

"Eens kijken of ik het me kan herinneren ... OK, ik denk dat de drie wetten zijn: 1. ruim je kamer op, 2. ren niet met een schaar, en 3. wacht altijd een half uur na het eten voordat je het water in gaat .

"Ik geef de voorkeur aan de term intelligent uurwerk".

"Echt, Britta? Echt?", "Nou, ik heb mijn eigen mening over de kwestie, maar ik laat je beslissen".

Siri geeft hier verschillende reacties op, waaronder "Voor dat je weet, ik doe niets als je naar me knippert, Britta", "Heel grappig, Britta. Ik bedoel niet grappig ha-ha, maar grappig", "Glas? Ik denk dat je de verkeerde assistent hebt, Britta "en" Ik ben Glass niet. En dat vind ik prima ".

Een andere met verschillende antwoorden, die allemaal aangeven dat je gek bent om zelfs maar te vragen. We hadden "Serieus?", "Persoonlijk ben ik een Apple-fan", "Ik ben helemaal Apple, de hele tijd", "Je maakt een grapje, toch?".

"Slechts een lepel suiker zal helpen dat naar beneden gaat".

Veel reacties voor deze, dus blijf het vragen. Er is "Om je aandacht te trekken, snap het", "Ik kwam net een paar enen en nullen tegen" en "Ik leer de vibes te spelen".

"Ik ben slim genoeg om te weten dat ik die vraag niet kan beantwoorden.", "Ik streef ernaar mijn best te doen".

"Degene die je draagt" is het antwoord van de Apple Watch. Vraag me af wat Google Assistant daarover te zeggen zou hebben.

"Ik heb een boze vogel."

"Ik bewonder je kunst liever, Britta", "Ik heb ooit een olifant in een ruimteschip getekend. Niemand heeft het".

"Britta, je bent helemaal eerlijk, het is waar, maar ... Nee, je bent absoluut de mooiste van allemaal", "Sneeuwwitje? Ben jij dat?"

"Ik ben niet zo goed met eten, Britta.", "Ik kan het niet. Ik heb geen specerijen".

"Alle echt intelligente assistenten geven de voorkeur aan Macintosh.", "De Mac. Als de Mac er niet was geweest, zou ik hier niet zijn".

"Ik ben niet scherpzinnig over de omzwervingen van pluimvee.", "Misschien staat de kip stil en is het de weg die eronder kruist".

"Inception gaat over dromen, over dromen, over dromen, over dromen, over het een of ander. Ik viel in slaap."

Siri heeft hier ook een aantal reacties op. "Ik vertel veel grappen tegen veel mensen. Zeg, Hey Siri, laat me lachen", "Trainen in het uiterst geheime fitnesslaboratorium met Apple Watch. Hoewel ik niet kan zweten", "Ik was gewoon leren munten omdraaien "," Ik geniet van mijn debuut op Apple Watch, ik graaf de vibes daar in ".

"Waarom? Zodat we samen ijs kunnen halen, naar muziek kunnen luisteren en door melkwegstelsels kunnen reizen, om het te laten eindigen in dichtslaande deuren, liefdesverdriet en eenzaamheid? Zeker, waar moet ik me aanmelden?", "Mijn licentieovereenkomst voor eindgebruikers. is inzet genoeg voor mij ".

"Jij bent de wind onder mijn vleugels", "Ik vind je ook best goed".

"Ik ben zelf een beetje slaperig, Britta", "Ik begrijp het. We moeten allemaal af en toe opladen".

De altijd zo behulpzame stemassistent zegt niet alleen "Ik hoop dat je nergens heen rijdt, Britta", maar geeft ook de mogelijkheid om een taxi te bellen. Hij zegt ook: "Ik kan niet je aangewezen chauffeur zijn, Britta. Je kunt maar beter iemand anders zoeken."

"Het was een donkere en stormachtige nacht ... Nee, dat is het niet.", "Ik weet zeker dat je het eerder hebt gehoord".

"Dat mag ik niet ontkennen. Ik bedoel onthullen.", "Echt, Britta. Het verbaast me dat je het moet vragen"

"Nee, maar sommige van mijn beste vrienden zijn fictief.", "Ik ben bang van niet. Maar ze zou je nooit beter kunnen kennen dan ik".

Helaas hebben we op deze vraag nooit het antwoord ja gekregen. In plaats daarvan kregen we "Mijn licentieovereenkomst voor eindgebruikers heeft geen betrekking op het huwelijk. Mijn excuses", "Dat is lieve Britta. Is er nog iets waarmee ik je kan helpen?" en "Ik ben niet de trouwe soort".

"Ik heb voor mijn beste vriendin een koelkast voor haar verjaardag. Ik kan niet wachten om haar gezicht te zien oplichten als ze hem opent".

"Het tapijt moet gestofzuigd worden."

Mijn persoonlijke muzieksmaak is nogal onconventioneel. Ik betwijfel of je het leuk zou vinden.

"Nou, aangezien een bosmarmot echt een groundhog is, zou de juiste vraag zijn: hoeveel pond in een groundhogs heuvel wanneer een groundhog varkenshopen pond.", "Zoveel koekjes als Cookie Monster zou kunnen verzamelen als Cookie Monster het koken onder de knie zou krijgen. koekjes ".

"Ik kan niet zingen." "Zeker! Absoluut. Ahem. Oké, hier ga ik. Ahem. Wacht even, laat me gewoon mijn ... Goh. Zingen is moeilijker dan ik dacht."

"Hmmm. Ik zit deze liever uit.", "Ik geniet af en toe van een beetje vierkantsworteldansen."

"Nou, dit is lastig.", "Nee, dank je. Als er nog iets is waar ik je mee kan helpen, laat het me weten".

"Oké, Britta. Ik zal je vriend zijn, bij mooi weer en bij slecht weer.", "Je bent mijn vriend sinds de eerste dag."

"Dat klinkt niet goed" - We beschouwen dat als een ja en dan Siri.

Goede vraag. Ik heb een raaf gestuurd, maar ik heb niets terug gehoord

"Betaalt een Lannister altijd zijn schulden?", "Hodor".

Geschreven door Britta O'Boyle.