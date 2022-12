Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Met de feestdagen voor de deur maak je waarschijnlijk gebruik van de lijstfunctie van Amazon, waarmee je verschillende producten op de site kunt bijhouden die je misschien wilt kopen. U kunt meerdere lijsten maken en ze gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief het delen ervan met anderen. Misschien heeft uw kind of geliefde wel een verlanglijstje op Amazon gemaakt. Als u zich afvraagt hoe u deze lijst kunt vinden om uw inkopen dit jaar te stroomlijnen, moet u iets weten: Je kunt iemands lijstje op Amazon niet vinden, tenzij hij of zij het met je heeft gedeeld.

Pocket-lint heeft uitgelegd hoe u lijsten kunt vinden - inclusief verlanglijstjes - die iemand met u heeft gedeeld, en we vertellen u hoe u toegang tot een lijst kunt aanvragen als u deze niet ziet verschijnen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Lees: Amazon tips en trucs: De beste winkelhacks om te weten

Hoe vind je iemands Amazon verlanglijstje

Voor alle duidelijkheid, er is geen officiële "verlanglijst" functie op Amazon. De online retailer biedt gewoon een "List" functie, die gebruikers kunnen gebruiken om hun eigen verlanglijstjes voor verjaardagen, vakanties, en wat heb je. Als je het Amazon-lijstje of vakantieverlanglijstje van een vriend wilt zien, moet je hem een bericht sturen om hem te vragen het te delen. U kunt dit doen vanaf de Amazon website of de mobiele app.

De lijst van een vriend vinden

Om de Amazon wishlist van je vriend te vinden vanaf de website van Amazon, ga je gewoon hierheen: www.amazon.com/hz/wishlist/friends. Je moet je aanmelden bij je account. U kunt dan schakelen tussen Uw vriendenlijsten en Uw lijsten. Of ga vanuit de Amazon app naar uw profiel (persoonspictogram in de navigatiebalk), tik vervolgens op Uw lijsten en selecteer het tabblad Uw vriendenlijsten. Zo eenvoudig is het.

Toegang vragen tot de lijst van een vriend

Als u een specifieke lijst van iemand niet ziet in de sectie Uw vriendenlijsten, dan moet u toegang tot die lijst aanvragen. Ga naar de site van Amazon: www.amazon.com/hz/wishlist/friends. Op het tabblad Friends' Lists ziet u iets waarin u wordt gevraagd een bericht naar een vriend te sturen om hem te vragen zijn Amazon List met u te delen. Kies Email this message, vul dan het e-mailadres van uw vriend in, en verstuur het bericht. U kunt ook kiezen voor Kopieer bericht. Zodra u een link naar de lijst van uw vriend ontvangt, kunt u deze opslaan in de sectie Uw vrienden om later te bladeren.

U kunt ook vanuit de Amazon-app naar uw profiel gaan (persoonspictogram in de navigatiebalk), vervolgens op Uw lijsten tikken en het tabblad Uw vrienden selecteren. Ook hier ziet u iets dat u vraagt om een bericht naar een vriend te sturen om hem te vragen zijn Amazon-lijst met u te delen. Selecteer E-mail dit bericht, voer het e-mailadres van uw vriend in en verzend het bericht.

Kun je zoeken naar de verlanglijst van een vriend?

Nee. Amazon staat niet toe dat gebruikers naar lijsten zoeken. U kunt alleen uw eigen lijsten zien of lijsten die specifiek met u zijn gedeeld.

Wilt u meer weten?

Amazon heeft hier een ondersteuningspagina met alles wat je moet weten over lijsten - inclusief hoe je ze maakt en gebruikt - als je meer wilt weten over hoe ze werken.

Geschreven door Maggie Tillman.