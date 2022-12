Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je nieuw bent bij Amazon of al een tijdje niet bij de online retailer hebt gewinkeld, heb je misschien een snelle herinnering nodig over hoe je je bestellingen kunt lokaliseren, zodat je je pakketten kunt volgen en precies kunt zien waar ze zich in hun bezorgtraject bevinden. Het is heel eenvoudig om dit te doen vanaf de Amazon-website en mobiele app. Hier is hoe - stap voor stap - ongeacht welk apparaat je gebruikt.

Zo volg je je Amazon-bestelling

Vraag je je af waar je pakketten zijn afgeleverd of dat ze nog onderweg zijn? Volg je bestelling gewoon via Amazon zelf. Je hebt je Amazon accountgegevens nodig om dit te doen -- omdat je daadwerkelijk moet inloggen op de Amazon website of mobiele app om je bestelgeschiedenis en trackinginformatie te zien. (Zie de ondersteuningspagina van Amazon hier als u hulp nodig hebt bij het opnieuw instellen van uw accountwachtwoord).

Amazon website

Log in op Amazon.com op je desktop of mobiele webbrowser. Ga naar de pagina Uw bestellingen. Ga naar de bestelling die je wilt volgen. Selecteer Pakket volgen naast je bestelling. Selecteer Zie alle updates om de leveringsupdates te bekijken.

Mobiele app van Amazon

Open de laatste versie van de Amazon app voor iOS of Android. Meld u aan bij uw account. Tik op de knop Profiel onderaan je scherm. Tik op de knop Uw bestellingen bovenaan je scherm. Ga naar de bestelling die je wilt volgen. Selecteer Pakket volgen naast uw bestelling. Selecteer Zie alle updates om leveringsupdates te bekijken.

Waarom zijn er geen leveringsupdates of trackinggegevens?

Afhankelijk van de verzendmethode die je hebt gekozen, is het mogelijk dat de trackinginformatie niet onmiddellijk zichtbaar is. Amazon zegt ook dat sommige pakketten, zoals standaard internationale leveringen, niet traceerbaar zijn. Als je op zoek bent naar andere redenen waarom de trackinginformatie misschien niet beschikbaar is, heeft Amazon een ondersteuningspagina voor"Ontbrekende trackinginformatie" die misschien kan helpen.

Is je pakket te laat?

Als de geschatte leveringsdatum voor uw pakket gekomen en gegaan is en uw tracking info is niet veranderd, Amazon zei dat u nog steeds een extra dag of twee voor het pakket te leveren. Het vermeldt ook aanbevolen acties op zijn"Late Leveringen" ondersteuningspagina.

Wordt uw pakket vermist?

Als je pakket wordt aangegeven als geleverd maar je hebt het nog niet ontvangen, ga dan naar Amazons ondersteuningspagina"Zoek een vermist pakket" voor hulp.

Contact opnemen met de vervoerder van uw pakketten

Als u contact wilt opnemen met de vervoerder die uw pakket aflevert, raadpleegt u hun contactgegevens op de pagina Contactinformatie vervoerder van Amazon.

Geschreven door Maggie Tillman.