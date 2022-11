Hoe u gemakkelijk uw Audible-abonnement kunt opzeggen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Audible is leuk - totdat je geen tijd meer hebt om naar luisterboeken te luisteren en je je plotseling realiseert dat je waarschijnlijk je abonnement op de luisterboekendienst moet opzeggen. Maar om je abonnement op te zeggen, moet je je eerst herinneren hoe je je in de eerste plaats bij Audible hebt aangemeld. Was het via de Audible iOS app, Audible Google Play app, of Audible.com? Zodra je dat stukje vergeten bent, is het eenvoudig en snel om je Audible-abonnement op te zeggen. Hier is alles wat u moet weten.

Hoe annuleer je je Audible-abonnement

Hoe heb je je aangemeld bij Audible? Op welke manier dan ook, dat is wat je moet doorlopen om je Audible-abonnement te annuleren.

Audible app voor iPhone en iPad

Volg de onderstaande stappen om een Audible iOS-lidmaatschap te annuleren:

Open de Audible app op je iPhone of iPad. Zorg ervoor dat je bent aangemeld bij je Account met het betaalde abonnement. Klik of tik op de Contact knop onderaan de pagina om ons te laten weten hoe we kunnen helpen! Volg de onderstaande stappen om een iOS app-lidmaatschap te annuleren: Open de Instellingen app op uw iPhone, iPad of iPod touch.

Tik op "uw naam".

Tik op Abonnementen. (Zie je "Abonnementen" niet? Tik dan op "iTunes & App Stores". Tik vervolgens op je Apple ID, tik op Bekijk Apple ID, meld je aan en blader naar Abonnementen).

Tik op het abonnement dat u wilt beheren.

Tik op Abonnement annuleren. (Zie je Abonnement annuleren niet? Het abonnement is al geannuleerd en wordt niet verlengd).

Audible-app voor Android-telefoons

Volg de onderstaande stappen om een Audible Google Play-lidmaatschap te annuleren:

Open de Audible app op je Android apparaat. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij uw Account met het betaalde abonnement. Tik op je Profielfoto rechtsboven om het Profielmenu te openen. Tik op Betalingen en abonnementen en vervolgens op Abonnementen. Zoek Audible en tik op Abonnement annuleren.

Audible.com

Als uw lidmaatschap niet wordt beheerd via Apple Google Play, of als Audible niet wordt weergegeven onder abonnementen op uw iPhone of Android-toestel, kunt u opzeggen door naar de accountgegevens op de Audible-website te gaan.

Ga naar Audible.com Klik of tik op Account Details en log in met uw accountgegevens. Klik of tik op Lidmaatschap annuleren onder het tekstvak met uw lidmaatschapsgegevens. Kies de reden voor annulering en volg de instructies. Daarna ontvangt u een e-mailbevestiging.

Wilt u meer weten?

Bekijk de ondersteuningspagina van Audibleals je stap-voor-stap instructies wilt voor het geval je tegen een probleem aanloopt en hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen.

