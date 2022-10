Amazon neemt het op tegen de stokstaartjes met eigen online verzekeringswinkel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon lanceert binnenkort zijn eigen verzekeringswinkel, die Britse klanten de mogelijkheid biedt om rechtstreeks via zijn winkelsite woonverzekeringen te kopen in plaats van via individuele verzekeraars of vergelijkingsdiensten, zoals Compare the Market of Go Compare.

Het werkt samen met drie Britse verzekeringsmaatschappijen, zodat klanten een offerte kunnen kiezen die hen bevalt. Ageas UK, Co-op, en LV= General Insurance hebben zich aangemeld voor de lancering, terwijl anderen op termijn kunnen worden toegevoegd.

Amazon zal klanten ook een cadeaubon van £10 geven bij verzekeringsaankopen.

De Amazon Insurance Store zal beschikbaar zijn vanaf het einde van het jaar. Het heeft een speciale webpagina gemaakt om meer informatie te bekijken in de opbouw.

"Online winkelen voor woonverzekeringen is een gevestigde ervaring, en ons doel is om de verwachtingen van klanten te overtreffen als het gaat om de Amazon Insurance Store," zei Amazon's general manager van Europese betalingsproducten, Jonathan Feifs.

Hij liet ook doorschemeren dat woonverzekeringen slechts het begin zouden kunnen zijn van de aangeboden producten: "Deze eerste lancering is slechts het begin - we zullen blijven innoveren en verfijningen aanbrengen."

We vragen ons ook af of het zijn verzekeringsdiensten zou kunnen koppelen aan smart home producten op de site, misschien kortingen aanbieden op bijvoorbeeld Ring en Blink beveiligingscamera's.

Ongeacht de verzekeraar, zullen alle polissen beschikbaar via Amazon beginnen met hetzelfde dekkingsniveau, dat het de "Amazon Standard of Cover" noemt. Dit zal de meest voorkomende dekking omvatten, gebaseerd op onderzoek naar schadeclaims van Britse huisverzekeringen.

Klanten kunnen deze dekking nemen zoals ze is, of extra's toevoegen aan hun polis. Alles wat ze moeten doen is het invullen van een offerte vragenlijst op Amazon wanneer de dienst wordt gelanceerd in de komende paar maanden.

Geschreven door Rik Henderson.