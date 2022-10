Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Soms nemen we aankoopbeslissingen waar we spijt van krijgen. Het is oké. Dit is een oordeelvrije zone. Of misschien kocht je iets op Amazon, maar vond je het goedkoper bij Best Buy.

Wat de reden ook is, het is gemakkelijk om een Amazon-bestelling te annuleren. Er zit echter een addertje onder het gras: je kunt fysieke artikelen alleen annuleren als ze nog niet in het verzendproces zijn beland. Je kunt een bestelling dus op verschillende momenten annuleren. Wij raden u aan de bestelling zo snel mogelijk te annuleren, anders moet u wachten tot de bestelling aankomt en hem dan terugsturen (als hij daarvoor in aanmerking komt). Dus, laten we ervoor zorgen dat je je Amazon bestelling annuleert voordat het te laat is.

Een Amazon-bestelling annuleren kost slechts een paar stappen en kan in een mum van tijd worden gedaan. Dit is hoe.

Hoe annuleer je een Amazon bestelling

Fysieke artikelen

Als je een bestelling wilt annuleren voor fysieke artikelen die je onlangs op Amazon hebt gekocht, volg dan deze stappen:

Ga naar de pagina Uw bestellingen. Selecteer de bestelling die je wilt annuleren. Selecteer Artikelen annuleren. Mogelijk ziet u Annulering aanvragen voor bestellingen van verkopers.

Als je Verzoek om annulering niet meer ziet, neem dan contact op met de verkoper voor instructies.

Ga naar Contact opnemen met verkopers. Schakel het selectievakje in van het artikel dat je uit de bestelling wilt verwijderen. Als je de hele bestelling wilt annuleren, selecteer je alle items. Selecteer Cancel selected items in this order wanneer u klaar bent.

Opmerking: Na stap 3 zie je mogelijk Request Cancellation (Aanvraag annulering) voor bestellingen van verkopers. Als je Verzoek om annulering niet meer ziet, neem dan contact op met de verkoper voor instructies. Ga naar Contact opnemen met verkopers.

Digitale bestellingen

Als je een digitaal item dat je hebt besteld, zoals een abonnement, wilt annuleren, is dat een ander proces.

Ga naar de pagina Uw lidmaatschappen en abonnementen. Selecteer vervolgens Abonnement beheren naast het abonnement dat u wilt annuleren. Selecteer de link onder Advance Controls. De hoofdpagina met abonnementen wordt geopend. Van daaruit kunt u uw abonnement beëindigen.

Kun je een bestelling annuleren vanuit de Amazon-app?

Ja, maar je kunt digitale bestellingen niet annuleren in de app. Volg deze stappen om een bestelling voor fysieke artikelen te annuleren:

Open de mobiele app van Amazon. Tik op het tabblad Ik (tweede van links in de navigatiebalk). Uw bestellingen. Selecteer de bestelling die je wilt annuleren. Als u het item dat u wilt annuleren niet ziet, tikt u op Toon meer items. Item annuleren. Tik op Gecontroleerde items annuleren.

Kun je een Amazon-bestelling annuleren nadat deze is verzonden?

Nee. Maar u kunt de bestelling wellicht retourneren zodra u deze heeft ontvangen. Raadpleeg de ondersteuningspagina van Amazon voor informatie over het starten van een retourzending.

Hoe Amazon Prime te annuleren

Pocket-lint heeft een aparte gids voor het annuleren van Amazon Prime. Net als het annuleren van een bestelling is het heel eenvoudig.

Wilt u meer weten?

Amazon heeft de volgende ondersteuningspagina's met meer details:

Geschreven door Maggie Tillman.