(Pocket-lint) - Amazon heeft naar verluidt plannen geschrapt om extra Amazon Fresh-winkels uit te rollen in het Verenigd Koninkrijk.

De retailer zou de gesprekken over het huren van extra locaties voor zijn kassaloze winkels hebben gestaakt, nadat de bestaande verkooppunten niet aan de verwachtingen hebben voldaan.

De kassavrije technologie was succesvol gebleken in de VS, onder het merk Amazon Go, maar de kruidenierswinkels die rond Londen zijn geopend, hebben "matige verkopen" gemeld, beweert de Times.

Het heeft Amazon gedwongen om de uitrol in het land te heroverwegen.

Amazon Fresh-winkels begonnen in 2021 te openen in het Verenigd Koninkrijk, maar het land is sindsdien in een periode van economische onzekerheid beland. Stijgende prijzen, met name voor voedingsmiddelen, hebben ervoor gezorgd dat shoppers terughoudender zijn geworden om hun zuurverdiende geld uit te geven aan iets anders dan de eerste levensbehoeften.

Amazon zou zijn uitbreidingsplannen in de ijskast hebben gezet, maar zou het idee over een jaar wel eens opnieuw kunnen bekijken.

Amazon Fresh / Go biedt een kassaloze winkelervaring waarbij de bezoeker alleen maar hoeft in te loggen op zijn Amazon-account bij binnenkomst en vervolgens items in een mandje plaatst. Bij het verlaten van de winkel worden de aankopen automatisch in rekening gebracht, zonder dat er gescand of naar een kassa gegaan hoeft te worden.

Er zijn verschillende locaties beschikbaar, met name in Londen, waaronder Camden Town.

Geschreven door Rik Henderson.