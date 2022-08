Wat is Amazon Photos en hoe gebruik je het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je geabonneerd bent op Amazon Prime, heb je toegang tot een aantal verschillende voordelen. Deze voordelen omvatten alles van kortingen tijdens Prime Day tot gratis verzending op uw aankopen, toegang tot Prime Video voor uw tv-streamingbehoeften, evenals Amazon Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming en nog veel meer.

Een van de meest over het hoofd geziene Amazon Photos, maar wat is het en hoe werkt het?

We onderzoeken de veilige digitale opslagdienst van Amazon en wat die voor u betekent.

Amazon Photos is een van de voordelen van een Amazon Prime-lidmaatschap. Als onderdeel van je Prime-lidmaatschapspakket krijg je toegang tot veilige digitale cloudopslag voor je foto's en video's.

Dit omvat tot 5 GB video-opslag voor uw persoonlijke videobestanden, evenals onbeperkte opslag voor uw foto's. Die foto's kunnen ook in volledige resolutie worden opgeslagen, zodat u gemakkelijk en zonder extra kosten een back-up kunt maken van uw dierbare familieherinneringen.

Amazon Photos is ontworpen voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële foto's, maar voor de rest kun je er foto's in opslaan en zelfs een"Family Vault" opzetten.

Met Amazon Photos kun je maar liefst zes leden van je gezin toevoegen aan je Prime-account, zodat je samen foto's en video's kunt uploaden. Dit betekent dat uw gezin toegang heeft tot het digitale fotoarchief en er iets aan kan toevoegen.

Nog beter: de mensen die aan de Family Vault worden toegevoegd, krijgen zonder extra kosten toegang tot hun eigen Amazon Photos-account, met hetzelfde voordeel van onbeperkte opslagruimte voor foto's en 5 GB aan opslagruimte voor video's.

Eenmaal geüpload naar Amazon Photos zijn je foto's vervolgens op een aantal manieren te bekijken. U kunt instellen dat ze worden weergegeven op verschillende apparaten, waaronder Amazon Fire TV, Amazon Echo Show-apparaten en Amazon Fire Tablets.

Met Amazon Photos kun je niet alleen je favoriete foto's opslaan, je kunt ze ook organiseren in albums, ze delen met je dierbaren en er zelfs op verschillende manieren doorheen filteren.

Amazon Photos gebruikt intelligente technologie om je foto's te scannen en dingen, mensen en voorwerpen op de afbeeldingen te identificeren. U kunt dan de filters gebruiken om specifieke beelden te selecteren en te tonen gesorteerd op dit type. Je kunt bijvoorbeeld op een gezicht klikken in de filters en de foto's worden automatisch gesorteerd om die persoon te tonen.

Er is een zoekfunctie op de desktop versie van Amazon Photos die je kan gebruiken om bepaalde dingen te vinden op basis van een snelle zoekterm. We hebben dit kunnen gebruiken om foto's van familieleden te filteren op basis van een beschrijving, maar je kunt ook gewoon gemakkelijk zoeken naar dingen als BBQ bijvoorbeeld.

Er zijn verschillende manieren om je foto's te uploaden naar Amazon Photos, zodat je ze veilig kunt opslaan en openen. Sommige van deze opties maken ook een automatische upload mogelijk.

De eenvoudigste manier om een back-up van uw foto's te maken met Amazon Photos is door de Amazon Photos-app te gebruiken.

Als je een Android-smartphone hebt, kun je de Amazon Photos-app downloaden van Google Play. Als dat klaar is, moet je je aanmelden.

U kunt dan foto's uploaden die al op uw telefoon zijn opgeslagen. De app zal u een galerij tonen van de verschillende afbeeldingen in uw camerarol en de verschillende mappen die al op uw toestel staan. U kunt vervolgens uw afbeeldingen uploaden door de volgende stappen te volgen:

Druk op een foto die u wilt uploaden en houd deze ingedrukt Bovenaan ziet u een menu verschijnen met een pijl die naar een wolk wijst Klik daarop om te uploaden

Als je meerdere foto's wilt selecteren, kun je één foto ingedrukt houden om multi-select te openen, en vervolgens gewoon door te bladeren door op alle andere belangrijke foto's te tikken die je wilt uploaden naar Amazon Photos.

U kunt ook afzonderlijke foto's uploaden door gewoon op de foto te tikken om een grotere versie te zien, en vervolgens op het menupictogram met de drie puntjes rechtsboven te klikken en op uploaden te klikken.

U kunt ook een foto vanaf hier delen met andere apps.

U kunt uw Android-telefoon instellen om foto's in de toekomst automatisch te uploaden naar Amazon Photos, zodat u er nooit meer aan hoeft te denken en er altijd een back-up van uw foto's is.

Om dit te doen:

Klik om de Amazon Photos app op je telefoon te openen Klik op "meer" rechtsonder in de app Klik op instellingen Klik vervolgens op automatisch opslaan U kunt dan verschillende opties selecteren voor het automatisch opslaan van video's en foto's

Je kunt hier ook enkele instellingen aanpassen, zoals het beheren van welke mappen worden geüpload, zodat je geen screenshots of Whatsapp-afbeeldingen hoeft te uploaden die misschien niet zo belangrijk zijn. Je kunt het automatisch uploaden ook beperken tot alleen Wi-Fi als je wilt voorkomen dat je foto's worden geüpload en je mobiele gegevens worden verspild.

Koop de uitstekende Ivacy VPN voor minder met deze geweldige kerstdeal Door Pocket-lint International Promotion · 24 December 2020 Een VPN kan uw digitale horizon enorm verbreden - profiteer van deze deal op een van de allerbeste die er is.

Als alternatief kun je, als je een Apple iPhone hebt, de iOS Amazon Photos app op dezelfde manier gebruiken als de Android versie.

Volg deze stappen om foto's op iOS te uploaden:

Klik om de Amazon Photos app te openen Top op het meer icoon rechtsonder Klik op "foto's en video's uploaden" Selecteer Camerarol op het volgende scherm Tik op de foto's die u wilt uploaden en klik vervolgens op de uploadknop rechtsboven

Het automatisch uploaden van foto's maakt uw leven een stuk gemakkelijker als het gaat om het opslaan en bewaren van uw belangrijke foto's.

Volg deze stappen om automatisch een back-up van uw foto's te maken:

Klik op om de Amazon Photos app te starten Tik op het meer icoon rechtsonder en klik dan op instellingen Selecteer uploads Klik dan op de knop om automatisch op te slaan

U kunt foto's of video's selecteren voor automatisch uploaden en aangeven of u foto's wilt opslaan met mobiele data of niet.

Als je foto's op je computer hebt staan die je wilt uploaden naar Amazon Photos, dan is het goede nieuws dat dit vrij eenvoudig te doen is.

Ga naar de Amazon Photos website en klik om in te loggen Rechtsboven is er een knop met de tekst "add" (toevoegen) Klik daarop en je kunt kiezen om foto's te uploaden Je kunt ook hele mappen uploaden door op "map uploaden" te klikken

In de navigatie aan de linkerkant hebt u de mogelijkheid om albums te maken en foto's op een logische manier te ordenen. U kunt ook op andere manieren sorteren, zoals foto's sorteren op het jaar waarin ze werden genomen of op de "dingen" of "mensen" die ze bevatten.

De Family Vault-functie van Amazon Photos is een geweldige manier om familiefoto's te verzamelen en ze te delen met de belangrijkste mensen in je familie.

U hoeft niet alles wat u uploadt naar uw Amazon Photos account te delen met uw Family Vault. U kunt ervoor kiezen om foto's van specifieke apparaten te uploaden of zelfs de foto's die u wilt toevoegen met relatief gemak te kiezen.

Om Family Vault in te stellen en te gebruiken raden we de volgende stappen aan:

Ga naar de Amazon Photos website en log in Klik op Family Vault in de navigatie aan de linkerkant Vanaf daar kunt u klikken om andere mensen uit te nodigen voor uw familie vault Scroll dan naar beneden en klik op "selecteer foto's om toe te voegen" of "voeg alle foto's toe"

Misschien wilt u niet alle foto's van uw toestel of telefoon toevoegen aan de familiekluis. U kunt dus kiezen welke u wilt toevoegen en uw privacy behouden.

U kunt ook toegang krijgen tot de Family Vault vanaf uw telefoon. Open de app en klik op "meer" klik dan op instellingen en dan op Family Vault. Je hebt daar een aantal opties waaronder:

Uploads van al uw apparaten automatisch toevoegen

Alleen uploads van uw telefoon toevoegen

Alleen foto's en video's toevoegen van het apparaat dat u gebruikt

Je kunt er ook voor kiezen om met een paar klikken al je foto's en video's te verwijderen uit de Family Vault. Dit is een van de instellingen in de app en ideaal als je foto's hebt toegevoegd die je niet zo bedoeld had en waarvan je niet wilt dat anderen ze zien.

Geschreven door Adrian Willings.