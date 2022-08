Amazon Drive wordt afgesloten, dit is wat je moet doen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon stopt in 2023 met de opslag van bestanden in de cloud, Amazon Drive.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat Amazon Drive op 31 december 2023 wordt gesloten. Als u al gebruiker bent, zijn er nog andere belangrijke data die u moet weten, omdat uploads eerder zullen worden stopgezet.

Lees deze gids voor alles wat je moet weten over de sluiting van Amazon Drive en wat je eraan kunt doen.

Amazon Drive is een cloudgebaseerde bestandsopslagdienst die al zo'n 11 jaar een alternatief is voor Google Drive en Dropbox. Het is ontworpen om allerlei soorten bestanden veilig op te slaan, waaronder video's, foto's en andere bestanden, variërend van PDF's tot documenten.

Toegang tot Amazon Drive is een van de voordelen van Amazon Prime lidmaatschap met 5 GB gratis opslag inbegrepen samen met de andere extraatjes. Het is een alternatief voor Amazon Photos (ook bekend als Prime Photos), dat zich alleen op foto's richt en onbeperkte opslagruimte biedt voor uw foto's via apps op iOS of Android.

Amazon heeft officieel aangekondigd dat het Amazon Drive eind 2023 gaat sluiten. Het bedrijf heeft gezegd dat het zich in plaats daarvan gaat richten op Amazon Photos.

Na 31 december 2023 zullen klanten geen toegang meer hebben tot Amazon Drive en dat geldt ook voor je bestanden die daar zijn opgeslagen.

In de aanloop naar de uitschakeling gebeuren er ook nog andere dingen:

31 oktober 2022 - Amazon verwijdert de Android Drive app uit de iOS en Google Play app stores

31 januari 2023 - je kunt niet langer bestanden uploaden naar Amazon Drive via de website

Amazon zegt dat je vanaf nu tot de einddatum van de sluiting nog wel de kans krijgt om bestanden te downloaden van je Amazon Drive. Amazon Photos ondergaat niet hetzelfde lot, dus je kunt die dienst blijven gebruiken voor foto's en video's.

Amazon heeft ook gezegd dat als je de Amazon Drive-app al hebt geïnstalleerd, deze zal blijven werken, maar niet langer zal worden ondersteund voor bugfixes of beveiligingsupdates.

In de tussentijd kun je (en moet je) je bestanden downloaden van Amazon Drive en er elders een back-up van maken als dat nodig is.

Om dit te doen:

Ga naar de Amazon Drive site en log in

Zoek en open de mappen en bestanden die u wilt opslaan

Klik op het download icoon bovenaan in de navigatie van de site

Herhaal dit voor alle bestanden die u wilt opslaan

Amazon zegt dat als u problemen heeft met het downloaden van uw bestanden, u hier contact kunt opnemen met de klantenservice.

Als je extra hebt betaald voor de duurdere opslagopties van Amazon Drive, wil je je abonnement misschien snel opzeggen.

Amazon Drive opzeggen:

Ga naar de Amazon Drive opslagplan pagina.

Inloggen

Klik op de optie "mijn plan opzeggen

Klik vervolgens op "nu beëindigen" onder de opties.

Zodra u uw bestanden hebt gedownload, suggereert Amazon dat u ze lokaal kunt opslaan. Als alternatief zijn er een aantal andere betrouwbare cloud opslag opties om uit te kiezen. Afhankelijk van de grootte van uw bestanden kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen, maar er zijn ook een aantal gratis plannen.

Google Drive bevat standaard 15 GB gratis voor alleen het hebben van een Google-account. Dus dat is de moeite waard om te bekijken als een gemakkelijke optie.

Geschreven door Adrian Willings.