(Pocket-lint) - Als je de laatste jaren veel op Amazon hebt rondgekeken, heb je misschien op verschillende plaatsen gezien dat je er refurbished producten kunt kopen, die nog steeds een goede garantie hebben dat ze mooi en lang zullen werken.

Amazon Renewed is hoe het deze refurbished storefront noemt, en je kunt er vaak echt goede kortingen vinden op producten in een reeks techcategorieën, waardoor ze betaalbaarder zijn dan gloednieuwe versies. Hier zijn alle details.

Apparaten die Amazon verkoopt via de Renewed service, die je hier op de storefront kunt bekijken, zijn niet nieuw. In plaats daarvan zijn ze opgeknapt zodat ze "werken en er als nieuw uitzien", aldus Amazon.

Ze hebben een garantie van een jaar, wat betekent dat ze perfect zullen werken voor ten minste die lengte van tijd, hoewel het vermeldenswaard is dat gloednieuwe apparaten vaak een langere garantie hebben dan deze.

Zie het als het kopen van een "als nieuw" product op een marktplaats zoals eBay, alleen met veel meer garanties en Amazon's stempel van echtheid erop.

Amazon Renewed omvat een scala aan productcategorieën, onderverdeeld in de volgende lijst die bekend zal zijn van de hoofdsite:

Smartphones

Laptops

Camera's

Thuis en Keuken

Desktop Computers

Audio

Tablets

Videospelletjes

Draagbare Technologie

Thuisbioscoop

Kantoor Producten

Amazon-apparaten

Dat betekent dat je via het programma een heleboel verschillende soorten producten kunt kopen, allemaal met diezelfde garantie van een jaar.

Je vraagt je misschien af of je Amazon Renewed kunt vertrouwen, maar het goede nieuws is dat het een behoorlijk goed systeem is - je krijgt je apparaten zoals ze zijn beschreven, vaak voor zeer goede prijzen.

Wat je wel moet accepteren, is dat de garantie maar voor een jaar is. Dus als u een garantie op langere termijn wilt, kunt u misschien beter voor de volle prijs of ergens anders gaan winkelen.

Die garantie is echter vrij ijzersterk - als u denkt dat het product niet werkt zoals het zou moeten, kunt u het op elk moment terugsturen voor een volledige terugbetaling of een vervanging.

Het vinden van vernieuwde producten op Amazon kan een beetje hit-and-miss zijn - wanneer u op zoek bent naar een bepaald ding in de winkel, ziet u soms een verrassend betaalbare aanbieding, en dan merkt u "(Vernieuwd)" op het einde van de naam, bijvoorbeeld.

Als je echter alleen de vernieuwde deals wilt bekijken, kun je deze link volgen naar de relevante sectie op de site van Amazon en een beperktere catalogus van de aanbiedingen bekijken.

Meer goed nieuws over Amazon Renewed is dat het eigenlijk een aantal echt goede apparaten krijgt via zijn pagina's - zijn gebruikte telefoons, bijvoorbeeld, tonen niet de allernieuwste vlaggenschepen, maar hebben wel iPhones van een paar jaar geleden tegen solide prijzen.

Of de aanbiedingen goed zijn, is een kwestie van onderzoek - je doet er goed aan de markt te checken en te zien wat de toestellen in kwestie nieuw opbrengen, bijvoorbeeld, voordat je besluit er een te kopen. Het is ook de moeite waard om te kijken wat je kunt krijgen voor een gebruikte versie die niet de garantie van Amazon heeft.

Over het algemeen zijn er echter goede prijzen te vinden en Amazon geeft ook graag indrukwekkende kortingen op zijn eigen apparaten, zoals Fire-tablets en Alexa-luidsprekers.

