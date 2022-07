Amazon Prime opzeggen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft de prijs van Amazon Prime in de VS de afgelopen tijd al verhoogd en zal dat binnenkort ook in het Verenigd Koninkrijk en Europa doen.

En hoewel er een aantal voordelen zijn aan een Prime-lidmaatschap, vind je de nieuwe prijs misschien een beetje te hoog. Of je maakt gewoon niet genoeg gebruik van de service om de kosten te rechtvaardigen.

Hoe dan ook, het is eenvoudig om uw Amazon Prime-abonnement op te zeggen. Hier lees je hoe.

Of u nu maandelijks of jaarlijks betaalt, het is een koud kunstje om uw Amazon Prime-abonnement op te zeggen via de Amazon-app voor iOS of Android.

- Open eerst de app, zorg ervoor dat u bent aangemeld bij Amazon en tik op het accountpictogram onder aan het scherm - het is degene in de vorm van een klein persoon.

- Op het volgende scherm tikt u op "Uw account".

- Op het volgende scherm moet u "Prime Membership" zien onder "Account Settings", tik erop.

- Een nieuw scherm met de naam van de accounthouder en statistieken zoals "voordeelgebruik" zal verschijnen. Tik op de balk "Lidmaatschap beheren" bovenaan het scherm. Tik nu op de balk "Lidmaatschap: Updaten, annuleren en meer" balk.

- Een nieuw scherm met verschillende lidmaatschapsopties zal verschijnen, waarvan één "Lidmaatschap beëindigen" zal zijn. Tik op de balk onderaan en volg dan de eenvoudige stappen om Amazon Prime op te zeggen.

Het is ook eenvoudig om je abonnement via een browser op te zeggen.

- Ga eerst naar de Amazon homepage voor uw regio (Amazon.co.uk voor het Verenigd Koninkrijk, Amazon.com voor de Verenigde Staten).

- Meld u aan bij uw account als u dat nog niet hebt gedaan.

- Klik op de knop "Account & Lijsten" in de rechterbovenhoek van de pagina, die onder uw naam verschijnt.

- Klik op de knop Prime die op de volgende pagina verschijnt.

- Net als bij de mobiele stappen hierboven, zou u een scherm moeten zien met uw Prime-voordelen en de datum waarop uw huidige abonnement wordt verlengd. Klik op "Lidmaatschap beheren: Updaten, annuleren en meer".

- Er verschijnt een pop-up met onderaan een knop "Lidmaatschap beëindigen". Klik erop en volg de stappen.

OPMERKING: Of u nu de app of webbrowser gebruikt, u blijft de Amazon Prime-voordelen ontvangen tot uw volgende verlengingsdatum. U kunt vanaf die dag geen gebruik meer maken van de voordelen die aan het Prime-lidmaatschap zijn verbonden (tenzij u zich ergens in de toekomst opnieuw aanmeldt).

Als u toch opzegt en u in de toekomst weer wilt aanmelden, kunt u de onderstaande link gebruiken:

squirrel_widget_157589

Beste iPhone-apps 2022: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 30 April 2022 Dit zijn de allerbeste iPhone-apps van dit moment, van productiviteitsapps tot apps om te reizen, te lezen, naar muziek te luisteren en nog veel meer.

Geschreven door Rik Henderson.