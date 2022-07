Amerikaanse Amazon Prime-leden krijgen Grubhub Plus gratis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft de voordelen die het Prime-leden biedt verder uitgebreid door zijn Amerikaanse abonnees een jaar lang zonder extra kosten toegang te geven tot Grubhub Plus.

Het lidmaatschap van de voedselbezorgservice geeft je gratis bezorging op bestellingen van meer dan $ 12, en kost normaal $ 9,99 per maand, dus kan een aardige besparing opleveren als je een Grubhub-gebruiker bent.

Zodra die jaar-lange gratis periode voorbij is, zal je beginnen te betalen voor de service, en wanneer je Amazon Prime annuleert zal het ook Grubhub Plus annuleren, dus je zult niet in staat zijn om een maand Prime te nemen om het volledige jaar gratis te krijgen.

Amazon biedt een zeer vergelijkbare tie-in met Deliveroo Plus in het Verenigd Koninkrijk, dus het ziet deze levering besparingen duidelijk als een USP dat mensen overtuigt om vast te houden aan of Amazon Prime-lidmaatschap te nemen.

Er zijn nog een paar andere voordelen aan Grubhub Plus, waaronder af en toe exclusieve kortingen en zelfs gratis eten als je geluk hebt, dus als je een Prime-abonnee in de VS bent, zal dit er een zijn om het komende jaar van te profiteren.

U kunt de Grubhub aanbieding activeren om uw gratis jaar te claimen door naar de relevante pagina op Amazon te gaan - hier, in feite.

squirrel_widget_157589

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

Geschreven door Max Freeman-Mills.