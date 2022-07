Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De gratis videostreamingdienst van Amazon, Freevee, is nu beschikbaar op apparaten met Android TV of Google TV in het Verenigd Koninkrijk.

Hieronder vallen smart tv's van Sony, Panasonic, Hisense, Phillips en Sharp. Het is ook beschikbaar op speciale Android TV-boxen, zoals de Nvidia Shield, en Chromecast met Google TV.

Het enige wat je hoeft te doen is de nieuw beschikbare Freevee app downloaden.

De app wordt later deze maand ook gelanceerd voor mobiele Android-apparaten.

Freevee lanceerde eerder dit jaar in het Verenigd Koninkrijk onder de naam IMDb TV. In mei kreeg het een nieuwe naam.

De Freevee-applicaties, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de Prime Video-app en -webervaring, zijn de afgelopen tijd in het Verenigd Koninkrijk voor meerdere apparaten uitgerold. In de VS is het al beschikbaar als een aparte app op veel apparaten.

Als uw smart-tv nog niet over Freevee beschikt, kunt u de inhoud nog steeds binnen de Prime Video-app vinden.

Freevee is een advertentie-ondersteunde streamingdienst met een grote hoeveelheid gratis te bekijken tv-programma's en films. Net als Amazons betaalde Prime Video-dienst heeft het ook zijn eigen "Original" content, zoals de spin-offserie Bosch: Legacy.

De nieuwe exclusieve film Love Accidentally gaat op 15 juli 2022 op het platform in première, met een nieuwe originele comedyserie, Sprung, die op 19 augustus van start gaat.

Geschreven door Rik Henderson.