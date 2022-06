Amazon belooft Comixology te repareren na moeizame integratie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft toegegeven dat de migratie van Comixology naar de website van de retailer en de herlancering van de app niet zo soepel zijn verlopen als het had gehoopt. En dat de "huidige ervaring verbeteringen nodig heeft".

De oorspronkelijke mobiele Comixology-app werd eerder dit jaar gesloten en de webwinkel werd verplaatst naar een volledig geïntegreerd onderdeel van de Amazon retailsite. Een aantal hobbels op de weg hebben digitale stripfans echter teleurgesteld.

Wij vonden bijvoorbeeld dat de nieuwe app onze voortgang in een aanzienlijk aantal van onze eigen strips en series niet onthield. Anderen hebben geklaagd over de web leesclient. Terwijl de zoekfunctie van Amazon bij het zoeken naar stripboeken en beeldromans, inclusief non-fictie boeken, onjuiste inhoud te zien geeft.

Een lange thread op de officiële Comixology Twitter feed somt een aantal fixes op waar het team aan werkt.

1./ We hebben jullie feedback doorgekamd, en blijven dankbaar voor alle stripliefhebbers die er zijn. We begrijpen dat de huidige ervaring verbeteringen nodig heeft, en willen dat jullie weten dat we er hard aan werken om die zo snel mogelijk de deur uit te krijgen. - Comixology (@comiXology) June 15, 2022

De veranderingen omvatten een manier om stripboeken te filteren in de Kindle mobiele app, om ze ofwel prominenter te tonen of helemaal te verbergen.

Fixes zullen in de "komende weken" worden gepushed, dus kijk uit naar hen.

Geschreven door Rik Henderson.