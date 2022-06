Amazon is eindelijk klaar om drone leveringen te doen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na jaren van praten is de handelsgigant klaar om later dit jaar de lucht in te gaan - maar voorlopig alleen in Lockeford, Californië.

In een verklaring sprak Amazon over de luchtvaarthistorie van Lockeford, maar wij vermoeden dat de echte redenen voor deze locatiekeuze vooral van logistieke aard zijn.

Het is geen sinecure om met een drone te leveren, in de strijd met hoge gebouwen, het weer en natuurlijke formaties. Uit een snelle verkenning van Google Street View blijkt Lockeford een locatie te zijn met weinig hoogteverschillen en aangezien het in Californië ligt, mag je ervan uitgaan dat het weer er ook behoorlijk mee in de pas loopt.

Natuurlijk is veiligheid een van de grootste zorgen bij elke vorm van dronebezorging; Amazon zegt dat het "een geavanceerd en toonaangevend sense-and-avoid systeem heeft ontwikkeld dat operaties zonder visuele waarnemers mogelijk maakt en onze drone in staat stelt om op grotere afstanden te opereren terwijl andere vliegtuigen, mensen, huisdieren en obstakels veilig en betrouwbaar worden vermeden".

Amazon Prime-klanten in Lockeford zullen de mogelijkheid hebben om aan boord te gaan, waarna ze Prime Air-geschikte artikelen op de gebruikelijke marktplaats zullen zien.

Vervolgens werkt het bestellen van een item hetzelfde als normaal en krijgen ze een geschatte aankomsttijd, evenals een status tracker.

De drone vliegt vervolgens het pakket naar de door de klant aangewezen afleverlocatie, zweeft op een veilige hoogte en laat het pakket los voordat het weer wegvliegt.

Beste Amazon US Prime Day 2021 deals: Selecte deals nog steeds live Door Maggie Tillman · 14 juni 2022

Amazon belooft foto- en video-updates te delen naarmate de regeling wordt uitgerold, en we zijn enthousiast om het in actie te zien.

Geschreven door Luke Baker.