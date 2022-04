Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een nieuw programma aangekondigd, genaamd Buy with Prime, dat bedoeld is om te wedijveren met Shopify.

Bedrijven die producten verzenden met behulp van Fulfillment by Amazon (Amazon's magazijn- en leveringsdiensten) kunnen nu Buy with Prime-knoppen toevoegen aan hun websites. Dat betekent dat je rechtstreeks bij deze winkels kunt kopen en gebruik kunt maken van de voordelen van je Prime-lidmaatschap, zoals gratis verzending, levering de volgende dag en gratis retourneren.

Het voorbehoud is natuurlijk dat je je moet abonneren op Prime, dat $ 15 per maand kost.

Amazons nieuwe Buy with Prime-programma kan bijna worden beschouwd als een nieuw extraatje voor Prime-abonnees. Het is handig om online aan het winkelen te zijn en een winkel te vinden die een Buy with Prime knop heeft. Als je een Prime-lidmaatschap hebt, hoef je niet te betalen voor verzending en krijg je levering de volgende dag en gratis retourzendingen. Het is een enorme waarde. Amazon gebruikt dit voordeel natuurlijk om meer Prime abonnees te krijgen.

Een ander interessant aspect van Buy with Prime is dat het als het ware concurreert met Shopify, waarmee handelaren snel hun eigen online winkels kunnen bouwen. Als u een klein of middelgroot bedrijf bent, kunt u de online tools van Shopify gebruiken om snel uw eigen online storefront op te zetten. Het stelt bedrijven in staat om goederen op het web te verkopen, zonder dat ze hun artikelen op Amazon hoeven te plaatsen. Maar nu kunnen online winkels die kopen met Prime tonen, Prime-abonnees gemakkelijk laten afrekenen met de verzend- en betalingsinformatie die al in hun Amazon-account is opgeslagen. En ze krijgen gratis Prime levering en gratis retourneren op in aanmerking komende producten.

Deze voordelen zijn echter niet gratis. Amazon zal handelaars een geheime vergoeding vragen om Buy with Prime-knoppen op hun site te gebruiken.

Geschreven door Maggie Tillman.