Amazon Music Unlimited krijgt ook prijsverhoging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na prijsverhogingen voor Amazon Prime-lidmaatschap in de VS, gaan ook de kosten van Amazon Music Unlimited omhoog.

Amazon heeft bevestigd dat de kosten voor Prime-leden zullen stijgen van $ 8 per maand naar $ 9.

Een abonnement op één apparaat, beschikbaar voor gebruikers van Echo-luidsprekers en Fire TV , wordt verhoogd van $ 4 naar $ 5 per maand.

De kosten voor niet-Prime-leden blijven hetzelfde op $ 10 per maand, net als het gezinsabonnement op $ 15 per maand.

Door de prijsverhoging krijgen Prime-abonnees geen mooie korting meer en kan het overstappen naar een andere streamingdienst aantrekkelijker lijken.

Natuurlijk zijn er tal van voordelen aan het gebruik van Music Unlimited, het is een van de weinige diensten die verliesvrije HD-audio en ruimtelijke audioformaten biedt. Het integreert ook goed met het assortiment Echo-luidsprekers .

Maar met diensten zoals Tidal en Spotify die nu slechts een dollar meer per maand kosten, en beide bieden een grotere bibliotheek en aantoonbaar betere gebruikersinterfaces. Het is gemakkelijk om te zien dat gebruikers worden verleid.

Voor degenen die minder serieus zijn met het luisteren naar muziek, biedt Amazon Prime Music als een gratis service aan Prime-leden. Het is echter veel beperkter, met slechts 2 miljoen nummers beschikbaar en kan slechts naar één apparaat tegelijk worden gestreamd.

Het is nog niet bekend of andere regio's prijswijzigingen mogen verwachten, maar we houden een oor naar de grond.

Geschreven door Luke Baker.