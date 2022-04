Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een Alexa-functie geïntroduceerd waarmee zijn assistent Prime-leden tot 24 uur van tevoren op de hoogte kan stellen van deals.

Volgens Amazon zal Alexa Prime-leden op de hoogte stellen wanneer in aanmerking komende producten in hun verlanglijstje of winkelwagentje - of zelfs items die ze "voor later hebben bewaard" - in de uitverkoop zijn. Je kunt Alexa dan vragen om de items te bestellen wanneer de deal live is, of om een herinnering te sturen. Het is onduidelijk welke producten "in aanmerking komen" - zoals of het items zijn die door Amazon of derden worden verkocht.

Toch is het een leuke functie voor koopjesjagers.

Alleen Amazon Prime-klanten die Echo slimme luidsprekers bezitten (vierde generatie of nieuwer) kunnen dealaanbevelingen krijgen van Alexa.

Volg deze stappen om de functie in te schakelen:

Open de nieuwste versie van de Amazon Alexa-app. Klik op Meer > Instellingen > Meldingen. Tik op Amazon Shopping. Zoek naar winkelaanbevelingen. Dealaanbevelingen inschakelen.

Wanneer Alexa een deal aanbeveelt, wordt je Amazon Echo-ring geel of verschijnt er een pop-upmelding op je smartapparaat. Dit gebeurt alleen als een in aanmerking komend product dat je hebt opgeslagen of toegevoegd aan je verlanglijstje of winkelwagentje op het punt staat in de uitverkoop te gaan. Je kunt Alexa dan vragen om je meldingen te lezen voor meer informatie. Je kunt Alexa ook vragen om het afgeprijsde artikel te bestellen of je eraan te herinneren wanneer de deal beschikbaar komt.

Om de deal te kopen, zeg je: "Alexa, koop het voor mij". Alexa gebruikt het standaard betalings- en afleveradres in je Amazon-account om de aankoop te doen. Eenvoudig.

Deze functie is nu beschikbaar voor Amazon Prime-klanten in de VS voor alle nieuwere generatie Echo slimme luidsprekers

Bekijk de Amazon-tips en trucs van Pocket-lint voor meer winkelhacks. Amazon heeft ook eenblogpost waarin wordt beschreven hoe Alexa-aanbevelingen werken.

