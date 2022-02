Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon verhoogt binnenkort de prijs van Amazon Prime.

Aangekondigd tijdens het laatste inkomstenrapport, stijgt de prijs van Amazon Prime in de VS met ongeveer 17 procent - van $ 119 naar $ 139 als je jaarlijks betaalt, of van $ 12,99 naar $ 14,99 als je maandelijks abonneert.

Dit gaat in vanaf 18 februari 2022 voor nieuwe klanten. Bestaande leden zullen vanaf 25 maart 2022 de verhoogde contributie in rekening worden gebracht op de datum van hun volgende verlenging.

Amazon Prime-leden in het VK hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken, want we hebben bevestiging gekregen dat de prijsstijging alleen voor de VS is: "De prijswijziging is alleen van toepassing op de VS", werd ons verteld door een Amazon-woordvoerder. "We houden dit voortdurend in de gaten, maar hebben op dit moment niets aan te kondigen."

Er is een manier voor Amerikaanse kopers om de prijsstijging ook te vermijden, als ze tenminste nieuwe abonnees zijn. Het enige wat je hoeft te doen is voor 18 februari een jaarabonnement af te sluiten tegen de huidige prijs. Zo krijg je 12 maanden toegang voordat je meer moet betalen.

Je krijgt ook eerst 30 dagen gratis om uit te checken of je verder wilt gaan.

Amazon Prime biedt meer dan alleen gratis bezorging op dezelfde of de volgende dag van duizenden artikelen. Het biedt ook toegang tot Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming en andere voordelen.



Geschreven door Rik Henderson.