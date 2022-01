Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon opent een nieuw type winkel dat specifiek gericht is op kleding, en het zit natuurlijk boordevol geavanceerde geautomatiseerde technologie.

Onder de naam Amazon Style zal het kleding, schoenen en modeaccessoires verkopen. Het komt later dit jaar naar The Americana at Brand shopping mall in Los Angeles.

Het unieke van de fysieke winkel is dat deze rekken zal bevatten met QR-codes die klanten kunnen scannen met hun telefoon om beschikbare maten, kleuren, klantbeoordelingen en productdetails te zien. Als u vervolgens iets wilt proberen, kunt u dat met een druk op de knop doen. Ze worden naar een paskamer gestuurd. Amazon neemt ook het initiatief om extra items te sturen, een soort van aanbevelingen, maar je bent niet verplicht om ze te passen of te dragen. De app van Amazon waarschuwt je wanneer er een paskamer klaar is en gevuld is met je goederen.

In de paskamer kun je verwachten dat touchscreens om meer items vragen. Als je iets wilt kopen, kun je dat in de winkel doen of gewoon opslaan in de Amazon Shopping-app om het op een later tijdstip te kopen. Je kunt de app zelfs gebruiken om kleding te zoeken en deze af te leveren bij een Amazon Style-winkel om ze persoonlijk te passen. Interessant is dat Amazon niet zegt of de winkel " Just Walk Out "-technologie zal hebben, waarmee je items van de plank kunt pakken en snel naar buiten kunt lopen zonder dat je ervoor hoeft te betalen bij een kassa. Je Amazon-app wordt gewoon opgeladen.

De winkel ondersteunt echter Amazon One. Het is een technologie waarmee u items kunt betalen nadat u uw identiteit via de palm van uw hand hebt geverifieerd.

Geschreven door Maggie Tillman.