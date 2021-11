Amazon is van plan om Comixology op te nemen vertraagd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Plannen om een nieuwe Comixology-app te lanceren en de service meer met Amazon te integreren, zijn uitgesteld tot begin 2022.

Voor de nieuwe Comixology-app moeten gebruikers inloggen met een Amazon- account. Op dit moment kunt u Amazon of een speciaal Comixology-account gebruiken, maar u moet ze samenvoegen voor toekomstig gebruik.

Daarnaast bevat de nieuwe app strips die zijn gekocht op de Amazon-website of via de Kindle Store. En de speciale Comixology-website zal doorverwijzen naar Amazon zelf.

De Kindle-app kan dan ook door Comixology gekochte stripboeken lezen.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 24 November 2021

Comixology Unlimited-abonnees in de VS kunnen hun boeken nog steeds in de nieuwe app lezen, maar naast alle boeken die zijn gedownload via Amazon Prime of Kindle Unlimited.

Degenen die momenteel serie-abonnementen hebben, moeten die ook migreren met behulp van de 1-Click-methode op Amazon.

De nieuwe ervaring kan nu worden bekeken op Amazon.com , maar de iOS- en Android-app zullen pas begin volgend jaar worden uitgebracht (oorspronkelijk gepland voor deze "herfst").

De bestaande Comixology-app wordt stopgezet nadat de nieuwe versie is gelanceerd.

"Bedankt voor het zijn van een lezer van en een pleitbezorger van deze geweldige kunstvorm. Ik ben echt dankbaar om te werken met zon gepassioneerd team van strip- en mangaliefhebbers. Ik kijk ernaar uit om onze nieuwe app uit te brengen... nieuwe functies en verbeteringen in een sneller tempo", aldus de mede-oprichter van Comixology, David Steinberger in een brief aan gebruikers.