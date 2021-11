Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het in Seattle gevestigde Starbucks gebruikt Amazon Gos " gewoon weglopen " kassaloze technologie in een nieuw "afhaalcafé" dat het opende in New York City.

In de winkel, gelegen op 59th Street tussen Park en Lexington Avenues in het centrum van Manhattan, kunnen klanten koffie of een snack kopen zonder tussenkomst van een barista of kassier. Het is een van de drie afhaallocaties die het koffiezetapparaat dit jaar wil openen. Als je ze bezoekt, vind je het Starbucks-menu, inclusief sandwiches en salades, evenals een "samengesteld assortiment" van eten en drinken in het Amazon Go-marktgedeelte.

Om je koffie te halen bij de "Starbucks Pickup with Amazon Go" in New York City, bestel je je drankje vooraf met de mobiele Starbucks-app, kies je de winkel op " 59th between Park & Lex w/Amazon Go " en ga je naar de winkel . Tegen de tijd dat je er bent, zou het voor je op het aanrecht moeten zitten.

Drankbestellingen die in uitvoering zijn, worden getoond op een scherm boven de toonbank. Met een scanner in de winkel kun je betalingsgegevens invoeren.

Om het Amazon Go-marktgebied en het zitgedeelte van de winkel te betreden, gebruikt u de winkelcode die wordt weergegeven in uw Amazon-app en voert u vervolgens uw creditcard in. Of, als je al bent geregistreerd bij het Amazon One-programma dat vorig jaar in Amazon Go-winkels in Seattle werd gelanceerd, scan je gewoon de palm van je hand.

Wanneer u artikelen uit de schappen haalt, worden ze toegevoegd aan uw virtuele winkelwagen. Als je klaar bent met winkelen, kun je de winkel verlaten of in de zithoek gaan zitten. Uw kaart wordt belast zodra u de winkel verlaat. Er zijn Starbucks-medewerkers in de winkel om je, om welke reden dan ook, te helpen, indien nodig.

De nieuwe winkel zal dagelijks om 06.00 uur ET open zijn en blijft op weekdagen open tot 22.00 uur ET en in het weekend tot 21.00 uur ET.

