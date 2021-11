Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat het vanaf 19 januari 2022 geen Visa-creditcards accepteert voor betalingen in zijn online winkel in het VK.

Klanten moeten in plaats daarvan een Mastercard-, Amex- of Eurocard-creditcard registreren. Als alternatief blijft het Visa-betaalkaarten accepteren.

Dit, beweert Amazon , is te wijten aan de "hoge kosten die Visa in rekening brengt voor het verwerken van creditcardtransacties".

Amazon Prime- leden worden er ook aan herinnerd om hun standaardbetaalmethode te wijzigen, net als andere abonnees van Amazon-services.

"We weten dat dit lastig kan zijn, en we zijn hier om je door deze overgang te helpen, zodat je kunt blijven genieten van de lage prijzen en brede selectie van Amazon", staat in een e-mail aan getroffen klanten.

Dit lijkt alleen het geval te zijn in het VK, waarbij alleen Amazon.co.uk wordt beïnvloed.

Een woordvoerder van Visa vertelde Bloomberg dat het bedrijf zal blijven communiceren met Amazon om het verbod te vermijden: "We zijn erg teleurgesteld dat Amazon de keuze van de consument in de toekomst dreigt te beperken. Als de keuze van de consument beperkt is, wint niemand", zeiden ze.

"We hebben een langdurige relatie met Amazon en we blijven werken aan een oplossing."

U kunt een Visa-creditcard blijven gebruiken tijdens de feestdagen en tijdens de Black Friday-verkoopperiode .