Hoe je Alexa iets voor je kunt laten spelen op Netflix

(Pocket-lint) - Het is een tijdje geleden dat Netflix zijn "Play Something"-knop introduceerde, een snelkoppeling die je dingen uit handen neemt door een show of film in de rij te zetten op basis van wat de aanbevelingsengine denkt dat je leuk zult vinden.

Om dat systeem nu net iets gebruiksvriendelijker te maken, kunnen Fire TV-bezitters hun spraakbediening gebruiken om het supersnel aan de gang te krijgen.

Amazon heeft een nieuwe snelkoppeling voor Alexa toegevoegd, waarmee je heel gemakkelijk iets op Netflix kunt krijgen. Dit is hoe het werkt.

Zorg ervoor dat je een Fire TV gebruikt met een spraakafstandsbediening (of een Fire TV Omni-model met handsfree spraakbediening).

Gebruik stembesturing en zeg Alexa, speel iets af op Netflix.

Als je een geldig Netflix-account op je apparaat hebt, begint het content voor je af te spelen.

Zo makkelijk is het! De enige uitdaging hier is ervoor te zorgen dat je echt een Netflix-account hebt.

Het kan natuurlijk zijn dat Netflix iets kiest waar je eigenlijk niet zo van houdt, in welk geval je net als de rest van ons in de leegte van het scrollen door titels wordt gezogen, maar wanneer het systeem werkt en een goede keuze kiest, het kan een beetje als magie aanvoelen.