(Pocket-lint) - Amazon werkt naar verluidt aan een live audio-app, zoals Clubhouse , maar dan met een twist.

Hiermee kan iedereen de DJ zijn van zijn eigen radioshow, inclusief muziek. Momenteel genaamd Project Mic, zal het eerst naar de VS komen, hoewel het niet duidelijk is wanneer.

Creators kunnen volgens The Verge nummers uit de Amazon Music-bibliotheek afspelen. Naast muziek zijn er shows voor popcultuur, sport en comedy. Amazon is zelfs op zoek naar beroemdheden en influencers die misschien hun eigen shows willen hosten. Je kunt programmas zoeken op naam, onderwerp of muziek. Amazon zal ook inhoud uitlichten, waaronder liveshows, trending topics en specifieke makers.

Wat liveshows betreft, zullen makers blijkbaar kunnen uitzenden op Amazon Music-, Twitch-, Audible- en Alexa-compatibele apparaten. Degenen die afstemmen op een Alexa-apparaat, kunnen zelfs communiceren vanuit de shows. Dat gezegd hebbende, het is nog niet bekend of luisteraars Amazon Music-abonnees moeten zijn.

Houd er rekening mee dat Axios afgelopen zomer voor het eerst over de plannen van Amazon rapporteerde, maar nu komen er meer details naar voren over welke Project Mic-functies en hoe deze zullen verschillen van concurrenten. Twitter, Facebook, Spotify en Discord zijn allemaal de live-audioruimte binnengekomen sinds Clubhouse een hit werd.