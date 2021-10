Blue Origin gaat een ruimtestation voor Bezos bouwen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jeff Bezos bevindt zich niet alleen in een ruimtefase, voor het geval iemand zich dat afvroeg - hij is helemaal in de ruimte. Dat is nog eens aangetoond door een nieuwe aankondiging van Blue Origin, die heeft bevestigd dat het van plan is om in het komende decennium een eigen ruimtestation te bouwen en te exploiteren.

Blue Origin beschrijft het optimistisch als een dorp, een dorp waar meerdere bedrijven naast elkaar kunnen bestaan en hun eigen doelen kunnen nastreven in verschillende delen van het station. In een van die delen zal er inderdaad de mogelijkheid zijn voor megarijke toeristen om van het uitzicht te genieten.

Dit ziet er allemaal misschien ambitieus uit, maar Blue Origin beweegt zich momenteel in een waanzinnig tempo en het gelooft dat er in de tweede helft van dit decennium maximaal 10 mensen op het station zullen zijn gehuisvest, wat echt niet zo ver weg is op alle.

De aankondiging zegt dat Orbital Reef niet alleen nieuwe onderzoeksmogelijkheden zal bieden, maar ook "nieuwe markten in de ruimte zal openen", wat een machtige kapitalistische manier is om naar het verre hiernamaals te kijken, maar het kan nauwelijks een verrassing zijn gezien Bezos gevestigde wereldbeeld en betrokkenheid .

Je kunt meer details over de aankondiging lezen via de release van Blue Origin over het onderwerp , terwijl Orbital Reef ook een website heeft vol conceptafbeeldingen om te laten zien hoe het station eruit zou kunnen zien.