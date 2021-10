Amazon Music speelt nu ruimtelijke audio af via je koptelefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een shuffle aangekondigd in hoe zijn geavanceerde audio zal werken in Amazon Music , waardoor toegang tot ruimtelijke audio - dat is Dolby Atmos en 360 Reality Audio-mixen - via een koptelefoon mogelijk wordt.

Amazon Music Unlimited-abonnees kunnen een breed scala aan muziek streamen in de nieuwe formaten, voor een meer meeslepende muziekervaring dan voorheen via een koptelefoon werd aangeboden.

Dat betekent dat je je favoriete hoofdtelefoon kunt aansluiten op je Android- of iOS-apparaat en naar ruimtelijke audio kunt luisteren via de Amazon Music-app.

Amazon lanceerde oorspronkelijk ruimtelijke audio in 2019, maar het was beperkt tot een paar apparaten om af te spelen, zoals de Echo Studio , maar deze verandering zou deze nieuwe golf van muziekpresentatie naar een breder publiek moeten brengen.

Het ruimtelijke audio-aanbod van Amazon omvat zowel Dolby Atmos-mixen als Sonys 360 Reality Audio en er is ook een uitbreiding van de ondersteuning voor deze formaten met luidsprekers en soundbars.

Je kunt genieten van 360 Reality Audio van Amazon Music Unlimited op Sonys SRS-RA5000 en SRS-RA3000 draadloze speakers, of thuisbioscoopsystemen zoals HT-A9, HT-A7000 of HT-A5000.

Amazon gaat verder met de details dat je kunt genieten van Dolby Atmos-tracks op Sonos-apparaten wanneer je streamt via de Sonos-app op de Sonos Arc en Sonos Beam (2e generatie) , met een update die later dit jaar komt.

Maar de echte interesse zal zijn om de toegankelijkheid van ruimtelijke audio via koptelefoons uit te breiden, zodat ze op grotere schaal kunnen worden genoten.

Naast het uitbreiden van de toegang tot ruimtelijke audio, heeft Amazon onlangs ook toegang tot muziek van hogere kwaliteit geopend, waardoor de extra kosten voor toegang tot HD (cd-kwaliteit) en Ultra HD (beter dan muziek van cd-kwaliteit) zijn gedaald. Nu Apple Music en Amazon Music deze verbeterde audio-ervaringen bieden, voelt het alsof we wachten tot Spotify reageert.

