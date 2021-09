Hoe krijg je gratis Deliveroo-bezorging dankzij Amazon Prime

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deliveroo Plus is een verleidelijke deal, een lidmaatschapsniveau voor de alomtegenwoordige bezorg-app waarmee je gratis bezorging krijgt bij bestellingen van meer dan £ 25, voor £ 3,49 per maand.

Nu kunnen Amazon Prime-leden echter een heel jaar gratis Deliveroo Plus krijgen, gewoon door hun Amazon- en Deliveroo-accounts te koppelen. Het duurt slechts ongeveer een minuut en kan u een mooie bundel geld besparen - dus bekijk de onderstaande stappen om uw gratis jaar te krijgen.

Bezoek eerst deze pagina op de website van Amazon .

Klik op de grote knop Nu claimen.

Log in op je Deliveroo-account als je dat nog niet hebt gedaan

Klik op de volgende knop om u aan te melden bij uw Amazon-account en de twee services te koppelen

Hey presto - je bent klaar!

Zo eenvoudig is het en het kost je slechts een paar klikken om wat geld te besparen, niet alleen op de kosten van Deliveroo Plus, maar ook op de bezorgkosten voor het volgende jaar. Veel succes met het weerstaan van de altijd aanwezige verleiding van bezorgmaaltijden - een strijd waar we allemaal in kunnen delen.

Als je nog geen Amazon Prime-lid bent, werkt dit niet voor jou - en de algemene voorwaarden verduidelijken helaas dat als je je Prime-lidmaatschap opzegt, het Deliveroo Plus-lidmaatschap ook wordt onderbroken, dus er lijkt geen een maas in de wet zijn om daar te exploiteren. Toch is dit een leuke en onverwachte bonus voor Prime-leden.

