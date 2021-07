Hoe je Jeff Bezos 11 minuten de ruimte in ziet gaan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Jeff Bezos kan alles kopen wat hij wil, en blijkbaar hoort daar een (korte) reis naar de ruimte bij.

De miljardair, die terugtreedt als CEO van Amazon, is van plan deze zomer een suborbitale rit te maken met een raket gemaakt door zijn ruimteverkenningsbedrijf Blue Origin, dat hij in 2000 oprichtte. Ik heb ervan gedroomd om naar de ruimte te reizen", zegt Bezos in een video op zijn Instagram . "Als je de aarde vanuit de ruimte ziet, verandert het jou. Het verandert je relatie met deze planeet, met de mensheid. Het is één aarde".

Bezos eindigde zijn Instagram-post met het Latijnse motto van Blue Origin - gradatim ferociter - dat het bedrijf vertaalt als "stap voor stap woest".

De ruimtevlucht staat gepland voor 20 juli 2021, ofwel de 52e verjaardag van de Apollo 11-maanlanding in 1969. Houd er rekening mee dat Bezos een paar weken eerder op 5 juli met pensioen gaat als CEO van Amazon. bedrijf. Jassy leidt momenteel Amazons cloud computing-divisie.

De New Shepard-raket van Blue Origin is een herbruikbaar, volledig geautomatiseerd ruimtevaartuig met genoeg ruimte voor zes passagiers aan boord. Dus nodigde Bezos zijn broer, Mark Bezos, uit om zich bij hem te voegen, evenals Wally Funk, een 82-jarige vrouw die in de jaren zestig het NASA-astronautenopleidingsprogramma heeft doorstaan en een van de oorspronkelijke Mercury 13 is. won een Blue Origin liefdadigheidsveiling na het toezeggen van $ 28 miljoen, zal ook aan boord klimmen.

Welnu, de Karman-lijn is de hoogte waarop de ruimte begint. Het is ongeveer 62 mijl boven zeeniveau. En de vlucht van Bezos zal naar verwachting ongeveer 11 minuten duren, met slechts een paar minuten van die tijd boven de Karman-lijn, volgens een afbeelding van het vluchttraject op de website van Blue Origin.

Bezos heeft geen details gegeven over hoe mensen de lancering konden bekijken. De lanceringen van de Blue Origin-test zijn echter live gestreamd via de Blue Origin-website en het Blue Origin YouTube-kanaal . We vermoeden dat beide de vlucht van Bezos ook live zullen streamen. We hopen het hier te embedden, als dat zo is.

