Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voormalig CEO van Amazon, Jeff Bezos, zal op dinsdag 20 juli een suborbitale rit maken met een raket gemaakt door zijn ruimteverkenningsbedrijf Blue Origin, dat hij in 2000 oprichtte.

"Sinds ik vijf jaar oud was, droom ik ervan om naar de ruimte te reizen", zegt Bezos in een video op zijn Instagram . "Als je de aarde vanuit de ruimte ziet, verandert het jou. Het verandert je relatie met deze planeet, met de mensheid. Het is één aarde".

Bezos, die zon 9 dagen door collega-miljardair Richard Branson de ruimte in werd geslagen, hoopt hoger te komen dan de Virgin Galactic-vlucht van Branson.

De ruimtevlucht is gepland voor 20 juli 2021, of de 52e verjaardag van de Apollo 11-maanlanding in 1969. De start is om 9.00 uur Eastern Time (14.00 uur Britse tijd) als het weer het toelaat op de lanceerbasis in Van Horn, Texas en de hele vlucht is zal naar verwachting slechts 11 minuten duren.

De New Shepard-raket van Blue Origin is een herbruikbaar, volledig geautomatiseerd ruimtevaartuig met genoeg ruimte voor zes passagiers aan boord. Het lijkt meer op een traditionele ruimteraket met een capsule die bovenop een booster zit. Eenmaal op de gewenste hoogte zullen de twee uit elkaar gaan. De capsule valt met behulp van een parachute terug naar de aarde, terwijl de booster naar beneden vliegt.

De New Shephard mikt op de Karman-lijn, volgens velen de hoogte waarop de ruimte begint. Het is ongeveer 62 mijl boven zeeniveau. De vlucht van Bezos zal naar verwachting ongeveer 11 minuten duren, met slechts een paar minuten van die tijd boven de Karman-lijn, volgens een afbeelding van het vluchttraject op de website van Blue Origin.

Dat is hoger - of dieper, afhankelijk van hoe je deze dingen ziet - de ruimte in dan Richard Bransons Unity-raketvliegtuig, dat ongeveer 85 mijl boven zeeniveau vloog en 90 minuten duurde.

Het is een vreselijke gedachte, maar we vermoeden dat dit de reden is waarom Bezos niet kon gaan terwijl hij nog steeds CEO van Amazon was. Bezos stopte met die rol om Executive Chair van de Amazon Board te worden. Andy Jassy werd in zijn plaats benoemd tot CEO. Op het moment van de aankondiging in februari verklaarde Bezos dat hij, door in de rol van Exec Chair te zijn, van plan was mijn energie en aandacht te richten op nieuwe producten en vroege initiatieven.

De twee bedrijven hebben een heel andere benadering gekozen om de ruimte in te gaan. Blue Origins New Shepard lijkt meer op een traditioneel ogende raket die verticaal omhoog schiet terwijl Virgin Galactic in een vliegtuig wordt gedragen voordat hij zichzelf verder opvoert. New Shepar doet de reis in 11 minuten. Eenheid duurt 90 minuten.

New Shepard is ook van plan om nog 9 mijl hoger te gaan om de Karman-lijn te bereiken.

Beste iPad-apps: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 19 juli 2021

Volgens NASA worden beide hoogten boven zeeniveau als "ruimte" beschouwd. met het ruimteagentschap waarin staat dat professionele, militaire en commerciële astronauten die boven een hoogte van 50 mijl (80 km) reizen, astronautenvleugels krijgen.

Nee. Bezos krijgt gezelschap van zijn broer Mark Bezos, Wally Funk, een 82-jarige vrouw die in de jaren zestig het astronautenopleidingsprogramma van NASA heeft gehaald en een van de originele Mercury 13 is, en Oliver Daemen, de 18-jarige zoon van Joes Daemen, CEO van de Nederlandse private equity firma Somerset Capital Partners, die $ 28 miljoen betaalde voor de stoel in een veiling.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jeff Bezos (@jeffbezos)

Bezos heeft geen details gegeven over hoe mensen de lancering konden bekijken. De lanceringen van de Blue Origin-test zijn echter live gestreamd via de Blue Origin-website en het Blue Origin YouTube-kanaal . We vermoeden dat beide de vlucht van Bezos ook live zullen streamen. We hopen het hier te embedden, als dat zo is.