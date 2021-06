Ontvang drie maanden Amazon Kids+ voor 99c/99p

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon biedt je drie maanden toegang tot zijn Amazon Kids+-service voor 99 cent in de VS of 99p in het VK .

Dat is een besparing van $ 29,99 in de VS en £ 23,99 in het VK.

Kids+-abonnees krijgen toegang tot premium kinderfilms en tv-programmas, evenals kindvriendelijke boeken, apps en games. Het idee is dat het ouders gemoedsrust geeft, wetende dat de inhoud die hun kind gebruikt geschikt is voor de leeftijd.

Ouders kunnen andere gekochte tv-programmas en films toevoegen aan de Fire TV-profielen van hun kinderen, terwijl je ook tijdslimieten en leeftijdsfilters kunt aanpassen en dingen kunt instellen voor beide weekdagen, maar geef ze meer vrijheid in het weekend. U kunt ook een pincode instellen.

Als je wilt, kun je ook toegang verlenen tot andere gedownloade apps zoals Netflix en Disney+. Alles is volledig configureerbaar via het Amazon Parent Dashboard op mobiel of desktop.

Kids+ is beschikbaar op Amazons Fire TV-tablets, Kindles en Fire TV-producten.

Amazon zegt dat Amazon Kids on Fire TV beschikbaar is op Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3e generatie), Fire TV Stick 4K en Fire TV (3e generatie, hangerontwerp). Het zal later dit jaar beschikbaar zijn op Fire TV Stick (2e generatie).

Geschreven door Dan Grabham.