(Pocket-lint) - De Prime Day-uitverkoop van Amazon begint op 21 juni en eindigt op 22 juni van dit jaar, volgens een nieuw rapport.

Bloomberg zei dat het jaarlijkse, meerdaagse evenement voor die twee dagen is gepland. Houd in gedachten dat Amazon zelf onlangs tijdens zijn teleconferentie over de inkomsten over het eerste kwartaal aankondigde dat het Prime Day 2021 naar het tweede kwartaal verplaatst. Meer specifiek zeiden Amazon-managers dat Prime Day in juni zal landen. Het zei ook dat de verkoop van dit jaar een tweedaags evenement zal zijn. Tel alles op en Prime Day is weken weg.

De verkoop vindt meestal in de zomer plaats, hoewel het evenement van vorig jaar vanwege de pandemie werd uitgesteld tot oktober. Vorige maand beweerde Recode dat Amazon in 2021 twee Prime Day-evenementen zou kunnen houden. De eerste zou in juni zijn en de tweede zou in oktober plaatsvinden.

Ter referentie, in de afgelopen jaren heeft Amazon Prime Day gehouden op de volgende data:

Woensdag 15 juli 2015: 24 uur geduurd Dinsdag 12 juli 2016: 24 uur geduurd Dinsdag 11 juli t / m 12 juli 2017: 30 uur geduurd Maandag 16 juli t / m 17 juli 2018: 36 uur geduurd Maandag 15 juli t / m 16 juli 2019: Duur 48 uur Dinsdag 13 oktober tot 14 oktober 2020: duurde 48 uur

Zoals je kunt zien, heeft Amazon nog nooit meerdere Prime Day-evenementen in hetzelfde jaar gehouden. Maar misschien breekt het dit jaar de traditie.

