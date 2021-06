Het is officieel! Amazon Prime Day 2021 staat gepland voor eind juni

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons Prime Day-uitverkoop begint op 21 juni en eindigt op 22 juni van dit jaar. Het bedrijf deelde begin woensdag een persbericht om de data te bevestigen.

Houd er rekening mee dat Bloomberg eerder zei dat het jaarlijkse, meerdaagse evenement voor die twee dagen zou worden gehouden. Bovendien heeft Amazon zelf onlangs tijdens zijn conference call over het eerste kwartaal aangekondigd dat het Prime Day 2021 naar het tweede kwartaal zou verplaatsen. Meer specifiek zeiden Amazon-managers dat Prime Day in juni zou plaatsvinden. Het zei ook dat de verkoop van dit jaar een tweedaags evenement zal zijn.

Tel het allemaal bij elkaar op en we weten dat Prime Day nog maar een paar weken verwijderd is.

Prime Day 2021 begint die maandag om 12.00 uur PDT (3 uur EDT) en biedt Prime-leden wereldwijd meer dan "twee miljoen deals" in verschillende categorieën. Amazon zei dat je ook "nooit eerder vertoonde exclusives" kunt verwachten van Prime Video, Amazon Music en Prime Gaming, en meer.

Amazons extravangza voor winkelen vindt meestal plaats in de zomer, hoewel het evenement van vorig jaar vanwege de pandemie naar oktober werd verschoven. Vorige maand beweerde Recode dat Amazon in 2021 twee Prime Day-evenementen zou kunnen houden. De eerste zal uiteraard in juni zijn, maar de tweede zou in oktober kunnen plaatsvinden.

Ter referentie, in de afgelopen jaren hield Amazon Prime Day op de volgende data:

15 juli 2015 12 juli 2016 11 juli tot 12 juli 2017 16 juli t/m 17 juli 2018 15 juli tot 16 juli 2019 13 oktober tot 14 oktober 2020

S tay afgestemd op onze Prime Day hub voor de laatste details.

