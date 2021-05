Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft Prime Now gedumpt ten gunste van het opnemen van zijn snelste leveringen in zijn reguliere service.

De Prime Now- app en -website worden eind 2021 wereldwijd gesloten.

In plaats daarvan hebben klanten toegang tot ultrasnelle bezorgopties via de standaard Amazon-app of -website, afhankelijk van de locatie.

Amazon Fresh- leveringen kunnen bijvoorbeeld binnen twee uur worden geboekt. In aanmerking komende items hebben alleen verschillende bezorgopties voor degenen die voorheen Prime Now zouden kunnen gebruiken.

De Prime Now-service van Amazon werd in 2014 gelanceerd in de VS en een jaar later in het VK. Het bood leveringen voor meer dan 10 duizenden items binnen een uur, zolang je in een verzorgingsgebied woonde of werkte.

Je moest extra betalen voor een bezorging van één uur - boven het gebruikelijke Prime-lidmaatschapstarief - maar bezorgingen binnen twee uur waren gratis.

We moeten nog zien hoe het werkt op de algemene verkoopsite van Amazon, aangezien we ons zelf niet in een Prime Now-regio bevinden, maar Amazon belooft dat het dezelfde ervaring zal bieden als voorheen: "Dezelfde ultrasnelle levering van alledaagse benodigdheden, geschenken, speelgoed , boodschappen van hoge kwaliteit en meer dat je gewend bent met Prime Now - beschikbaar op Amazon ", aldus een blogpost.

De Prime Now-app is al met pensioen in India, Singapore en Japan.

Geschreven door Rik Henderson.