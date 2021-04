Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon werkt Amazon Music bij met een nieuwe Car Mode- functie waardoor de mobiele app gemakkelijker te gebruiken is tijdens het rijden.

Car Mode is in feite een verkorte versie van de bestaande interface, compleet met grotere knoppen en snelle toegang tot voorgestelde afspeellijsten, albums en Alexa. Eenmaal ingeschakeld, wordt de automodus in twee delen weergegeven: de bovenkant van uw telefoon biedt afspeelknoppen, terwijl de onderkant muzieksuggesties bevat waar u op kunt tikken of tussen kunt vegen. Om volledig handsfree te gaan, activeer je Alexa in de benedenhoek met een tik of door een spraakopdracht te gebruiken.

Afgezien daarvan voegt Car Mode niets nieuws toe. Het herwerkt eenvoudigweg de gebruikersinterface om het voor u veiliger te maken om muziek of afspeellijsten te vinden om af te spelen zonder dat u uw aandacht hoeft af te leiden van het rijden of de weg die voor u ligt. Amazon Music kan zo worden ingesteld dat de automodus wordt geopend zodra je telefoon verbinding maakt met de Bluetooth van je auto. Als je een oudere auto hebt zonder Bluetooth, kan de automodus ook worden ingeschakeld in de instellingen van de mobiele Amazon Music-app.

Automodus is nu beschikbaar in Amazon Music op iOS en Android. Hier zijn enkele snelle tips om aan de slag te gaan met het gebruik van de functie:

Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en in uw auto. Wanneer een verbinding wordt gedetecteerd, wordt de automodus automatisch gestart. U kunt deze voorkeur regelen in Instellingen. Om de automodus af te sluiten, tikt u op de knop Automodus afsluiten of verbreekt u de verbinding met Bluetooth.

Open de Amazon Music-app voordat je gaat rijden. Selecteer het menupictogram in de rechterbovenhoek. Selecteer "Automodus". Om de automodus af te sluiten, tikt u op de knop automodus afsluiten.

Open de Amazon Music-app (terwijl u niet rijdt). Tik op het menupictogram in de bovenhoek. Selecteer vervolgens Instellingen. Schakel onder Automodus Scherm actief houden in of uit.

Open de Amazon Music-app (terwijl u niet rijdt). Tik op het menupictogram in de bovenhoek. Selecteer vervolgens Instellingen. Schakel onder "Automodus" Auto-modus automatisch starten in of uit.

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen van Amazon voor meer informatie.

