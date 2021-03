Wat is Amazon Prime Reading en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons Prime-lidmaatschap omvat verschillende weinig bekende voordelen, waaronder iets dat Prime Reading heet. Dit is wat u moet weten over Prime Reading, inclusief hoe u er toegang toe hebt, wat het te bieden heeft en alle kleine lettertjes.

Amazon Prime Reading geeft Prime-leden toegang tot en lezen van meer dan duizend boeken of tijdschriften zonder extra kosten. Amazon zegt dat je het kunt beschouwen als een "privébibliotheek waarin Prime-leden gratis kunnen lezen". U kunt maximaal 10 titels tegelijk downloaden en lezen, en er zijn ook tientallen Prime Reading-boeken beschikbaar met Audible-vertelling, zodat u kunt luisteren terwijl u reist, opruimt, hardloopt of wat dan ook.

Voordat u gebruik kunt maken van Prime Reading, moet u ervoor zorgen dat u bent aangemeld bij uw Amazon-account en dat uw Prime-lidmaatschap actueel is.

Je kunt een Kindle- of Fire-tablet gebruiken om toegang te krijgen tot het voordeel of je kunt de Kindle-app downloaden voor gebruik op je iOS- of Android-apparaat. Hoe dan ook, u kunt maximaal 10 titels tegelijk zoeken en downloaden. Als u meer titels wilt, wordt u gevraagd om één titel terug te geven om een nieuwe keuze te downloaden.

Ga naar www.amazon.com/primereading Blader door de titels die momenteel beschikbaar zijn in Prime Reading. Als u iets vindt, klikt u op "Gratis lezen". Het item zal beschikbaar zijn om te downloaden. Of klik op "Gratis lezen en luisteren" voor de titels die met Audible werken.

Amazon zegt dat het de selectie regelmatig bijwerkt met "recente en populaire fictie- en non-fictietitels, literaire klassiekers, kinderboeken, stripboeken, tijdschriften en Kindle Singles". Momenteel zien we Harry Potter-titels, National Geographic, Bon Appetit en meer.

Prime Reading is een gratis voordeel dat is inbegrepen bij een Amazon Prime-lidmaatschap, dat £ 7,99 per maand (of £ 79 per jaar) in het VK of $ 12,99 per maand (of $ 119 per jaar) in de VS kost. Bekijk de uitgebreide handleiding van Pocket-lint over Amazon Prime voor meer informatie over de andere aangeboden voordelen.

Amazon First Reads is een ander Prime-voordeel dat leden een voorproefje geeft van boeken voordat ze worden vrijgegeven. Prime-leden kunnen elke maand één gratis boek downloaden uit een selectie van zes keuzes van de redactie. Nieuwe titels worden aan het begin van elke maand aangekondigd. Als je nog meer wilt lezen, is er Amazon Kindle Unlimited . Het kost $ 9,99 per maand en biedt toegang tot meer dan 1 miljoen boeken, tijdschriften en audioboeken.

Geschreven door Maggie Tillman.