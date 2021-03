Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon, eigenaar van Twitch , biedt een GameOn-app waarmee je korte gameplay-clips kunt opnemen. De app werd voor het eerst gelanceerd in november voor Android-apparaten en is nu naar Apples App Store voor iPhone- en iPad-gebruikers gekomen.

GameOn kan gameplay-videos opnemen met een lengte van 30 seconden tot 5 minuten. Het werkt met meer dan 1.000 mobiele titels die het vastleggen van schermopnamen ondersteunen. GameOn-gebruikers nemen in feite hun clips op, en vervolgens worden ze in hun GameOn-bibliotheek geplaatst, waar ze commentaar kunnen toevoegen of wijzigingen kunnen aanbrengen voordat ze op het GameOn-platform publiceren of links elders delen.

Je kunt GameOn gebruiken met iOS-games zoals PUBG Mobile, Brawl Star, Marvel Contest of Champions, Crossy Road, Angry Birds 2, Final Fantasy Brave Exivius en meer. GameOn is een gratis app om te gebruiken. U kunt het hier downloaden .

Merk op dat het platform volledig gescheiden is van Twitch , met verschillende branding en zo. Het was ook al mogelijk om Apple Arcade-games op te nemen met de ingebouwde recorderfunctie op de iPhone en iPad, maar met GameOn kun je Arcade-sessies opnemen en een aantal handige functies toevoegen. U kunt bijvoorbeeld de schermrecorder met Facecam gebruiken als u zichtbaar wilt zijn.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 3 maart 2021

Geschreven door Maggie Tillman.