Tot ziens, Jeff Bezos: maak kennis met Andy Jassy, de nieuwe CEO van Amazon

(Pocket-lint) - Jeff Bezos legt zijn rol als CEO van Amazon neer. Hij krijgt een nieuwe functie bij het bedrijf als uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van Amazon. Andy Jassy , die als CEO van Amazon Web Services (AWS) heeft gediend, zal met ingang van Q3 2021 Bezos vervangen als CEO van Amazon.

Het hoofd van de cloud computing-activiteiten van Amazon is al jaren de erfgenaam van het bedrijf. Volgens The Wall Street Journal groeide hij op in Westchester County en is hij een fanatieke sportfan. Hij is zelfs mede-eigenaar van de nieuwe Seattle National Hockey League-franchise, de Kraken.

Naar verluidt duwde hij Amazon op agressieve wijze nieuwe zakelijke wegen in en hielp hij de lancering van AWS, die de bedrijfssoftwarebranche op zijn kop zette en rivalen als IBM en Oracle ertoe aanzette om hun aanbod naar clouddiensten te draaien. Amazon domineert nu de cloudinfrastructuurruimte. Volgens marktonderzoeksbureau Gartner had het bedrijf sinds een jaar bijna de helft van de wereldmarkt in handen. Netflix, Kelloggs, Airbnb en BP voeren allemaal grote delen van hun computeractiviteiten uit op AWS.

Nu Jassy in de rol van CEO van Amazon stapt, kan men aannemen dat het bedrijf zal blijven groeien. Maar zal het net zo innovatief zijn? Sommigen zullen misschien beweren dat Amazon die vonk van de "oprichter" zou kunnen verliezen. Bezos zal echter nog steeds in het bestuur blijven en hij lijkt er vrij zeker van te zijn dat zijn nieuwe functie hem de vrijheid zal geven om creatief te zijn.

In een e-mail waarin hij de verandering aankondigde , zei Bezos dat CEO van Amazon een veeleisende, diepe verantwoordelijkheid is, waarin het moeilijk is om de aandacht op iets anders te vestigen. Maar als uitvoerend voorzitter van Amazon belooft hij "betrokken te blijven bij belangrijke Amazon-initiatieven". Hij denkt dat zijn nieuwe rol hem de "energie zal geven om zich te concentreren op het Day 1 Fund, het Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post" en zijn andere passies. In een persbericht voegde Bezos toe:

“Amazon is wat het is vanwege de uitvinding. We doen gekke dingen samen en maken ze daarna normaal. We waren pioniers op het gebied van klantrecensies, gepersonaliseerde aanbevelingen met 1 klik, de waanzinnig snelle verzending van Prime, Just Walk Out-winkels, de Climate Pledge, Kindle, Alexa, marktplaats, infrastructuur voor cloud computing, Career Choice en nog veel meer. Als je het goed doet, een paar jaar na een verrassende uitvinding, is het nieuwe normaal geworden. Mensen gapen. Die geeuw is het grootste compliment dat een uitvinder kan krijgen. Als u naar onze financiële resultaten kijkt, ziet u in feite de cumulatieve resultaten van de uitvinding op de lange termijn. Op dit moment zie ik Amazon op zijn meest inventieve manier ooit, waardoor het een optimale tijd is voor deze overgang. "

Bezos is CEO van Amazon sinds hij het bedrijf in 1994 oprichtte. Hij is een van de rijkste mensen ter wereld, met een nettowaarde van bijna $ 180 miljard.

Geschreven door Maggie Tillman.