(Pocket-lint) - Amazon introduceert een nieuwe Alexa-functie , genaamd Hunches, waarmee de assistent proactief huistaken voor je kan voltooien zonder toestemming te hoeven vragen. Alexa voert ingevingen uit - zoals het automatisch uitschakelen van je lichten - allemaal op basis van je gewoonten en verzoeken uit het verleden.

Alexa heeft lang naar je activiteit kunnen kijken om meer te doen, of het nu een vervolgvraag is of om een video of nummer af te spelen . Nu, met proactieve Hunches ingeschakeld, kan Alexa suggesties doen voor uw slimme apparaten in huis.

Het idee is dat als je een smart-apparaat aan hebt gelaten, Alexa kan aanbieden om het voor je uit te schakelen. Als een van je slimme lampen bijvoorbeeld brandt wanneer je nacht zegt, waarschuwt Alexa je en biedt hij je aan om hem uit te schakelen. Alexa kan vermoedens hebben over een verscheidenheid aan ondersteunde smart home-apparaten, van lampen en thermostaten tot deuren en schakelaars. Je kunt Alexa ook inschakelen om automatisch op ingevingen voor jou te reageren.

Hunches maken Alexa nuttiger en zijn bedoeld om te voorkomen dat je met de assistent moet praten om dingen thuis gedaan te krijgen.

Hunches zijn standaard ingeschakeld. Dit betekent dat Alexa je nog steeds zal vragen om op een voorgevoel te handelen. Als je wilt dat Alexa ingaat op ingevingen zonder dat je het eerst hoeft te vragen, moet je "automatische acties" inschakelen in de mobiele Alexa-app. Je kunt Alexa bijvoorbeeld de lichten laten uitdoen als je slaapt of de thermostaat aanpassen als je weg bent. Volg gewoon deze stappen om de functie volledig in te schakelen:

Open de Alexa-app. Open Meer> selecteer Instellingen. Scroll naar beneden en selecteer Hunches. Selecteer Automatische acties instellen. Selecteer de ingevingen waarop u wilt dat Alexa handelt.

Om Hunches volledig uit te schakelen, duik je gewoon in de Alexa-app (Meer> Instellingen> Hunches).

Amazon zei dat de functie vanaf 25 januari 2021 in de VS zou moeten worden uitgerold.

Geschreven door Maggie Tillman.