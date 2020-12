Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat het heeft ingestemd met de aankoop van Wondery, een van de grootste onafhankelijke podcastnetwerken en producenten in de VS.

Geen van beide bedrijven maakte de voorwaarden van de deal bekend, maar The Wall Street Journal stelde onlangs voor dat Amazon ongeveer $ 300 miljoen zou betalen voor de podcaststudio.

Wondery staat bekend om het produceren van hitshows zoals Blood Ties en Dying for Sex. Het zou Amazon Music daarom kunnen helpen om beter te concurreren met Spotify , dat Gimlet Media, een ander podcastproductiebedrijf , overnam voor een gerapporteerde $ 200 miljoen twee jaar geleden . In een verklaring waarin de deal werd aangekondigd, zei Amazon dat Amazon Music in september 2020 podcasts lanceerde en Wondery zou moeten helpen "de groei en evolutie" van zijn podcast-inspanningen te versnellen.

Het denkt specifiek dat Wondery dit kan doen door "makers, gastheren en meeslepende ervaringen naar nog meer luisteraars over de hele wereld te brengen". Amazon beschreef de overname van Wondery ook als een "cruciaal moment" dat strategisch was ontworpen om Amazon Music uit te breiden "voorbij muziek" - vooral nu de "luistergewoonten evolueren".

Amazon heeft niet aangekondigd wanneer de deal zal worden gesloten, maar het merkte op dat wanneer de deal wordt gesloten, er niets zal veranderen voor luisteraars. Ze hebben nog steeds toegang tot Wondery-podcasts. "Met Amazon Music zal Wondery in staat zijn om nog meer hoogwaardige, innovatieve inhoud te bieden en hun missie voort te zetten om een wereld van entertainment en kennis naar hun publiek te brengen, waar ze ook luisteren", voegde Amazon toe in zijn verklaring .

Met andere woorden, Spotify kan het beste terug kijken, of in ieder geval meer Gimlet-producties opvoeren.

Geschreven door Maggie Tillman.